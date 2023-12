«Arthur-Fiorentina? C’è un diritto di riscatto, forse più sulla carta che nella pratica»

Il centrocampista della Fiorentina, Arthur, sta vivendo un momento positivo dopo una stagione difficile a Liverpool. A parlare del suo momento è il suo agente, Federico Pastorello, durante una riunione dell’Assoagenti all’Hotel Melià a Milano.

Pastorello si è detto molto contento per il suo assistito, che ha trovato la serenità dopo una stagione complicata. Arthur è stato vittima di un infortunio e non si è adattato al modulo di gioco del Liverpool. Tuttavia, con il trasferimento alla Fiorentina, sta ritrovando la sua forma e il suo gioco.

Il centrocampista brasiliano è arrivato alla Fiorentina con un diritto di riscatto, ma secondo Pastorello, questo diritto potrebbe essere solo sulla carta e non nella pratica. Il suo agente sottolinea che la Fiorentina ha sempre avuto un approccio intelligente al mercato e ai salari, ma il punto cruciale è proprio questo. Nonostante ciò, Arthur si trova molto bene e sta godendo della serenità che ha ritrovato.

La Fiorentina è da sempre conosciuta per la sua gestione oculata del mercato e dei salari. Il club ha sempre cercato di equilibrare i suoi bilanci e di non spendere troppo in salari. Questo approccio ha consentito alla squadra di rimanere competitiva nonostante le limitate risorse finanziarie. Tuttavia, secondo Pastorello, il diritto di riscatto potrebbe non essere una priorità per la Fiorentina.

Il diritto di riscatto è una clausola presente nei contratti di prestito che dà alla squadra che riceve il giocatore in prestito il diritto di acquistarlo a titolo definitivo a una cifra prestabilita. In questo caso, la Fiorentina ha la possibilità di acquistare Arthur a titolo definitivo, ma secondo l’agente del giocatore, potrebbe non essere un’opzione che la squadra intenda esercitare.

La dichiarazione di Pastorello solleva alcune domande sul futuro di Arthur alla Fiorentina. Se il club decidesse di non esercitare il diritto di riscatto, il giocatore potrebbe tornare al suo club di provenienza o potrebbe essere ceduto a un’altra squadra. Tuttavia, al momento sembra che Arthur sia felice alla Fiorentina e che non ci siano problemi tra lui e la squadra.

In conclusione, l’agente di Arthur, Federico Pastorello, ha parlato del momento positivo del centrocampista brasiliano alla Fiorentina. Nonostante ci sia un diritto di riscatto nel suo contratto, Pastorello suggerisce che potrebbe essere più una clausola sulla carta che nella pratica. Tuttavia, il giocatore si trova bene alla Fiorentina e sta godendo della serenità che ha ritrovato. Resta da vedere cosa deciderà la squadra riguardo al suo futuro, ma al momento sembra che Arthur sia felice e soddisfatto della sua situazione attuale.