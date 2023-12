Atalanta, la situazione tra infortuni e allenamento odierno a Zingonia

La situazione in casa Atalanta è piuttosto delicata in questo periodo, con diversi giocatori infortunati che stanno creando qualche problema al tecnico Gian Piero Gasperini. Oggi si è svolta un’allenamento particolare al Centro Bortolotti di Zingonia, in vista della prossima gara contro il Rakow. Vediamo nel dettaglio quale è la situazione attuale.

Durante la sessione pomeridiana di oggi, si è svolta una partitella con l’Under 23, alla quale hanno partecipato tutti quei giocatori che sabato scorso non hanno preso parte alla gara contro il Milan. Questo allenamento è stato importante per capire quali giocatori potranno essere convocati per la prossima partita.

Gli altri giocatori, invece, hanno svolto un lavoro di scarico per recuperare dopo l’intenso impegno della scorsa partita. Ma la vera attenzione è rivolta agli infortunati attuali della squadra.

Rafael Toloi, José Luis Palomino e Sead Kolasinac hanno svolto un lavoro individuale per recuperare al meglio dai rispettivi infortuni. La società sta facendo il possibile per farli tornare in campo il prima possibile, ma al momento si stanno prendendo tutte le precauzioni necessarie per evitare ricadute.

Andrea Scamacca, invece, ha svolto delle terapie per curare il suo infortunio. Anche lui sta facendo progressi nella sua riabilitazione, ma al momento non è ancora pronto per tornare in campo.

Infine, El Bilal è stato sottoposto a un percorso riabilitativo specifico per recuperare dalla sua lesione. Anche in questo caso, la società sta seguendo attentamente il suo recupero per garantire una completa guarigione.

In generale, la situazione degli infortunati è sempre una grande preoccupazione per ogni squadra di calcio, e l’Atalanta non fa eccezione. Tuttavia, il club sta facendo il possibile per gestire al meglio questa situazione, cercando di far tornare in campo tutti i giocatori il prima possibile.

La prossima partita contro il Rakow si avvicina e Gasperini dovrà fare delle scelte importanti per decidere chi schierare in campo. La partita sarà un’occasione importante per la squadra di dimostrare di essere pronta per la nuova stagione e di superare le difficoltà degli infortuni.

In conclusione, la situazione in casa Atalanta tra allenamenti e questioni infortuni è delicata, ma il club sta facendo tutto il possibile per gestire al meglio questa situazione. La partita contro il Rakow sarà un banco di prova importante per la squadra, che dovrà dimostrare di essere pronta nonostante le difficoltà.