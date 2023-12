«E la FIGC in silenzio sulle sue accuse»

Luciano Moggi, noto giornalista sportivo e ex dirigente di calcio, ha recentemente criticato il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, per le sue dichiarazioni sulle vittorie consecutive degli scudetti. Nel suo editoriale su Libero, Moggi ha espresso il suo disappunto nei confronti di De Laurentiis e ha sottolineato il silenzio della FIGC (Federazione Italiana Giuoco Calcio) riguardo a tali accuse.

De Laurentiis ha dichiarato alla stampa che “vincere due scudetti di seguito è impossibile, solo imbrogliando può capitare”. Questa affermazione ha suscitato l’indignazione di Moggi, che ha sottolineato come il presidente del Napoli sembri non interessarsi di calcio quando squadre come il Milan e la Juventus hanno vinto campionati e Champions League consecutivamente.

Moggi ha criticato non solo le parole di De Laurentiis, ma anche il fatto che la FIGC non abbia preso posizione su queste accuse. Secondo l’ex dirigente, il silenzio della federazione sembra addirittura avallare le parole del presidente del Napoli. Moggi ha sottolineato l’importanza che la FIGC svolga un ruolo di garante e tuteli l’integrità del calcio italiano.

Il giornalista ha inoltre ricordato alcuni episodi controversi che hanno coinvolto il Napoli in passato, come la squalifica di Diego Maradona per doping. Questi episodi, secondo Moggi, dovrebbero spingere la FIGC a prendere posizione e a difendere l’immagine del calcio italiano.

Moggi ha concluso il suo editoriale sottolineando l’importanza di una federazione forte e autorevole, che non si lasci influenzare da dichiarazioni infondate e che tuteli l’integrità del calcio italiano. Ha invitato la FIGC a rispondere alle accuse di De Laurentiis e a smentire eventuali insinuazioni di imbrogli nel mondo del calcio.

Tuttavia, è importante ricordare che le opinioni espresse da Moggi sono personali e che la FIGC potrebbe avere le proprie ragioni per non commentare le dichiarazioni di De Laurentiis. È possibile che la federazione stia valutando la situazione e decida di intervenire in un secondo momento.

In ogni caso, l’articolo di Moggi solleva importanti questioni riguardo al ruolo della FIGC nel garantire l’integrità del calcio italiano. È fondamentale che la federazione agisca in maniera trasparente ed equa, tutelando l’immagine del calcio italiano e rispondendo alle accuse quando necessario.

In conclusione, Luciano Moggi ha criticato le dichiarazioni del presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, riguardo alle vittorie consecutive degli scudetti. Ha inoltre sottolineato il silenzio della FIGC su queste accuse, invitando la federazione a prendere posizione e a difendere l’integrità del calcio italiano. Tuttavia, è importante ricordare che le opinioni espresse nell’articolo sono personali e che la FIGC potrebbe avere le proprie ragioni per non commentare le dichiarazioni di De Laurentiis.