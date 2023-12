«Ecco la verità sul ritorno a gennaio»

Ecco la verità sul ritorno di Matteo Gabbia al Milan, secondo le parole del suo procuratore, Tullio Tinti. Durante l’assemblea dell’Assoagenti, Tinti ha commentato le voci riguardanti un possibile ritorno del difensore al club rossonero.

Tinti ha dichiarato che al momento non è al corrente di un possibile ritorno di Gabbia al Milan, ma che se ci fossero dei contatti tra i club, lui ne parlerà con il giocatore. Ha anche sottolineato che Gabbia sta facendo molto bene al Villarreal e che probabilmente il club spagnolo lo tiene molto volentieri. Tuttavia, se ci fosse una reale esigenza da parte del Milan e se il club contattasse il procuratore, il ragazzo valuterà l’opportunità.

Il procuratore ha anche sottolineato che Gabbia aveva l’esigenza di giocare con continuità e che il Milan ha fatto in modo di tutelarlo, mandandolo in prestito al Villarreal. Tinti ha sottolineato che sono soddisfatti dei progressi del giocatore in Spagna e che al momento nessun club si è ancora messo in contatto con lui.

Rispondendo alle domande sulla crescita di Gabbia, Tinti ha dichiarato di credere molto nei suoi calciatori e che si aspettava la sua crescita. Ha anche sottolineato che al momento è dicembre e che bisogna aspettare la fine dell’anno per valutare le prestazioni del giocatore.

Infine, Tinti ha commentato la situazione di Emil Audero, portiere della Sampdoria che è attualmente in prestito all’Inter. Ha sottolineato che Audero ha dimostrato di essere un portiere di livello alla Sampdoria e che è arrivato all’Inter consapevole di partire dietro. Tinti ha anche dichiarato che è ancora presto per parlare di un eventuale riscatto del giocatore.

In conclusione, dalle parole del procuratore di Matteo Gabbia sembra emergere che al momento non ci siano trattative in corso per un suo ritorno al Milan. Tuttavia, Tinti ha sottolineato che se ci fosse una reale esigenza da parte del club rossonero, il ragazzo valuterà l’opportunità. Nel frattempo, Gabbia continua a fare bene al Villarreal e il suo procuratore è soddisfatto dei progressi del giocatore.