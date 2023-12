i numeri in stagione degli obiettivi della Juventus

La Juventus sta cercando un centrocampista sul mercato in vista della sessione invernale di trasferimenti. Nonostante manchino ancora tre giornate prima della fine del 2023, i rumors e le speculazioni sulle possibili operazioni sono già tante. La Juventus è una delle squadre più discusse in questo periodo, sia per la necessità di colmare i vuoti lasciati dalle squalifiche di Fagioli e Pogba, sia perché un nuovo elemento in organico potrebbe dare ulteriore credibilità nella corsa scudetto, se continuerà a restare nella scia dell’Inter.

La figura di un centrocampista è urgente per la Juventus, che sta valutando diversi nomi. Ma come si stanno comportando questi giocatori? Possiamo scoprirlo analizzando le loro statistiche.

Uno dei nomi che circolano è quello di Phillips, giocatore del Leeds United. Guardiola, allenatore del Manchester City, ha dichiarato di non vedere Phillips nella sua squadra, il che potrebbe rendere il giocatore un “scarto” interessante per la Juventus. Attualmente, Phillips ha accumulato solo 89 minuti di gioco in 4 apparizioni in Premier League, e non scende in campo dal 4 novembre. La sua freschezza potrebbe essere un vantaggio, anche se Allegri dovrebbe lavorare molto con lui per farlo tornare in forma.

Un altro nome è Koopmeiners, centrocampista dell’Atalanta. Finora ha collezionato 19 presenze, segnando 3 gol e fornendo 4 assist. La Gazzetta dello Sport lo definisce un sogno per la Juventus, perché i suoi numeri sono superiori a quelli di qualsiasi altro centrocampista bianconero. Il suo contributo fuori dall’area di rigore, sia in termini di tiri che di assist per i compagni, potrebbe essere fondamentale per una squadra che ha visto solo una rete prodotta da un centrocampista, quella di Locatelli contro il Milan.

Sudakov, fantasista dello Shakhtar Donetsk, potrebbe arrivare alla Juventus, ma molto probabilmente durante l’estate. Ha segnato 2 gol in campionato, ma si è fatto notare soprattutto con la rete rifilata a Ter Stegen nel match contro il Barcelona.

Hojbjerg, centrocampista danese del Tottenham, ha disputato 15 partite in Premier League. Nell’ultima partita contro il Newcastle, è entrato nella ripresa ma non è stato all’altezza dei suoi compagni, che hanno vinto per 4-1.

Infine, c’è Koné, centrocampista francese del Borussia Monchengladbach. Ha saltato l’ultimo incontro a causa di un infortunio muscolare e ha giocato poco in Bundesliga, con solamente 6 presenze e 1 gol. Ha anche ricevuto un cartellino rosso nella trasferta contro il Colonia.

La Juventus sta valutando attentamente questi giocatori e le loro prestazioni in vista di un possibile acquisto. Sarà interessante vedere chi arriverà e come si integrerà nella squadra. Non resta che aspettare l’apertura della sessione invernale di mercato per scoprire quali mosse la Juventus farà per rinforzare il suo centrocampo.