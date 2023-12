Il duello sul campo: giudizio finale sui protagonisti della partita!

I voti ai protagonisti del match tra Monza e Genoa, valido per la 15ª giornata di Serie A 2023/24, sono stati assegnati in base alle prestazioni dei giocatori durante la partita. Di seguito le pagelle dei giocatori delle due squadre.

Per il Monza, che ha giocato con un modulo 3-4-2-1, il portiere Di Gregorio ha ottenuto un voto di 6, dimostrandosi sicuro tra i pali. La difesa composta da D’Ambrosio, A. Carboni e Pereira ha ottenuto rispettivamente un voto di 6.5, 6.5 e 7, dimostrando solidità e attenzione durante la partita. A centrocampo, Ciurria ha ottenuto un voto di 6, sostituito successivamente da Machin che ha ottenuto un voto di 6. Pessina ha ottenuto un voto di 6, mentre Giagliardini ha ottenuto un voto di 5.5, sostituito da Akpa Akpro che ha ottenuto un voto di 6. Kyriakopoulos ha ottenuto un voto di 5.5. In attacco, V. Carboni ha ottenuto un voto di 6, sostituito da Mota che ha ottenuto un voto di 7. Colpani ha ottenuto un voto di 6.5, sostituito da Donati che non ha ricevuto un voto in quanto entrato in campo negli ultimi minuti di gioco. Colombo ha ottenuto un voto di 5, sostituito da Maric che ha ottenuto un voto di 6. L’allenatore Palladino ha ottenuto un voto di 6 per la sua gestione della squadra durante la partita.

Per il Genoa, che ha giocato con un modulo 3-4-2-1, il portiere Martinez ha ottenuto un voto di 6. La difesa composta da Dragusin, De Winter e Vasquez ha ottenuto rispettivamente un voto di 6, 6 e 5.5. A centrocampo, Sabelli ha ottenuto un voto di 5.5, sostituito da Ekuban che non ha ricevuto un voto in quanto entrato in campo negli ultimi minuti di gioco. Messias ha ottenuto un voto di 5, sostituito da Hefti che ha ottenuto un voto di 6. Badelj ha ottenuto un voto di 6, mentre Frendrup e Haps hanno ottenuto entrambi un voto di 5.5, sostituiti da Fini che ha ottenuto un voto di 6. In attacco, Gudmunsson ha ottenuto un voto di 6, mentre Retegui ha ottenuto un voto di 5. L’allenatore Gilardino ha ottenuto un voto di 5.5 per la sua gestione della squadra durante la partita.

In conclusione, il Monza ha ottenuto una vittoria con un punteggio di 2-0 contro il Genoa. Le prestazioni dei giocatori delle due squadre sono state valutate in base alle loro azioni durante la partita e ai risultati ottenuti. I voti assegnati riflettono le prestazioni individuali dei giocatori e l’apporto che hanno dato alla squadra.