«Inter? Se facciamo calcoli, perdiamo»

Imanol Alguacil, allenatore della Real Sociedad, ha tenuto una conferenza stampa in vista del match di Champions League contro l’Inter. Durante l’incontro con i giornalisti, Alguacil ha parlato dell’importanza di essere competitivi e di non fare calcoli nel calcio. Ha inoltre sottolineato il rispetto per l’Inter, una squadra storica, ma ha anche evidenziato il valore della sua squadra, la Real Sociedad.

L’obiettivo principale per Alguacil è quello di giocare per vincere. Non si pongono altri obiettivi se non quello di essere competitivi e lottare per il primo posto con l’Inter, finalista della scorsa edizione della Champions League. Nonostante la Real Sociedad sia considerata una piccola realtà rispetto all’Inter, Alguacil ha sottolineato che la sua squadra è una grande Real Sociedad.

Alguacil ha ammesso di sentire la pressione, perché vuole vincere. Conosce bene l’Inter, una squadra che ha giocato la finale della Champions League nell’anno precedente. Tuttavia, Alguacil è fiducioso nel suo team e crede che possano essere competitivi contro una squadra così forte. Ha ricordato che nella partita d’andata sono stati gli unici a far soffrire davvero l’Inter in questa stagione.

L’allenatore della Real Sociedad ha inoltre riconosciuto la forza dell’Inter in Italia. Prima di affrontare la squadra italiana, Alguacil è stato intervistato in Italia e ha ammesso che se si guardano i singoli giocatori, la sua squadra sembra non avere possibilità. Tuttavia, Alguacil ha sottolineato che nel calcio non è solo questione di individualità, ma di squadra e di strategia. La Real Sociedad è riuscita a essere competitiva contro l’Inter in passato e cercherà di replicare quella prestazione anche in questa partita.

La sfida contro l’Inter rappresenta un’opportunità per la Real Sociedad di dimostrare il proprio valore e di competere al massimo livello europeo. Alguacil ha sottolineato che l’obiettivo principale della squadra è vincere e che è l’unica cosa a cui pensano. Non si fanno calcoli, ma si concentrano solo sulla partita e sulla possibilità di ottenere un risultato positivo.

La partita contro l’Inter sarà una partita competitiva, ma Alguacil ha dichiarato che vuole che la sua squadra provi a vincere. Non si accontenta di essere solo competitivi, ma vuole che i suoi giocatori diano il massimo per cercare di ottenere la vittoria. Alguacil è consapevole della sfida che li attende, ma è fiducioso nelle capacità della sua squadra.

In conclusione, Imanol Alguacil, allenatore della Real Sociedad, ha parlato della partita di Champions League contro l’Inter. Ha sottolineato l’importanza di essere competitivi e di non fare calcoli nel calcio. Ha espresso rispetto per l’Inter, ma ha anche evidenziato il valore della sua squadra. L’obiettivo principale è vincere e Alguacil si aspetta una partita competitiva, ma soprattutto vuole che la sua squadra provi a vincere. La sfida contro l’Inter rappresenta un’opportunità per la Real Sociedad di dimostrare il proprio valore a livello europeo.