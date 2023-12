Juve Sudakov: Giuntoli lo osserva, dettagli e prezzo

La Juventus è sempre alla ricerca di rinforzi per la propria rosa in vista del mercato di gennaio e uno dei nomi che sta attirando l’attenzione dei bianconeri è quello di Sudakov. Secondo quanto riportato da Tuttosport, il direttore sportivo Fabio Paratici ha inviato il suo osservatore Giuntoli per valutare da vicino il giocatore.

Sudakov è un attaccante ucraino che attualmente milita nello Shakthar Donetsk. Il club ucraino lo valuta intorno ai 30 milioni di euro, ma potrebbe essere disposto a trattare e scendere a 25 milioni. La Juventus, dunque, ha avviato le sue strategie per cercare di portare il calciatore a Torino.

Una delle possibili soluzioni per finanziare l’acquisto di Sudakov potrebbe essere quella di cedere il centrocampista Iling. Il giocatore potrebbe essere sacrificato per ottenere i soldi necessari per l’operazione. La Juventus, infatti, sta cercando di liberarsi di alcuni giocatori che non rientrano più nei piani tecnici del club.

Sudakov è considerato uno dei giovani talenti più promettenti del calcio ucraino. Classe 2001, ha già fatto vedere ottime cose con la maglia dello Shakthar Donetsk, sia in campionato che in Champions League. Il suo stile di gioco è caratterizzato da una grande velocità, agilità e precisione nel tiro.

La Juventus è alla ricerca di un attaccante che possa affiancare Cristiano Ronaldo e Alvaro Morata nel reparto offensivo. Sudakov potrebbe essere la soluzione ideale per il club bianconero, che sta cercando di rinforzarsi per raggiungere gli obiettivi stagionali.

La trattativa con lo Shakthar Donetsk potrebbe non essere semplice, ma la Juventus è pronta a offrire una cifra importante per assicurarsi le prestazioni di Sudakov. Il club italiano è consapevole dell’importanza di avere un attaccante di qualità nel proprio organico e quindi è determinato a fare il possibile per portare il calciatore a Torino.

Inoltre, la Juventus ha già un buon rapporto con lo Shakthar Donetsk, avendo trattato con successo in passato per l’acquisto di giocatori come Douglas Costa e Alex Sandro. Questo potrebbe favorire le trattative e facilitare l’arrivo di Sudakov alla Juventus.

La Juventus, dunque, continua il suo casting di nomi per rinforzare la propria rosa. Sudakov è uno dei giocatori che ha attirato l’attenzione dei bianconeri e il club è pronto a fare un’offerta importante per assicurarsi le sue prestazioni. Sarà interessante seguire gli sviluppi di questa trattativa e vedere se la Juventus riuscirà a portare il giovane attaccante ucraino a Torino.