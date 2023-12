La crisi del Diavolo nel secondo tempo e il capolavoro di Gasperini.

La partita tra Atalanta e Milan è stata uno scontro combattuto, con un totale di 33 tiri in porta e un risultato finale di 3-2 a favore dei padroni di casa. Gli Expected Goals confermano che la vittoria dell’Atalanta è stata pienamente meritata, anche se il risultato avrebbe potuto essere ancora più ampio (3,29 contro 1,18). Il Milan ha avuto una prestazione deludente nel secondo tempo, creando poche occasioni da gol nonostante sia riuscito a pareggiare il match per la seconda volta.

Analizzando i giudizi individuali dei giornali sportivi, emergono alcune differenze significative tra il Corriere della Sera e La Gazzetta dello Sport.

Il giocatore Miranchuk è stato valutato in modo diverso dai due giornali. La Gazzetta gli assegna un voto di 7,5, definendolo “devastante” e l’uomo che ha cambiato la partita, causando il secondo cartellino giallo di Calabria e ispirando l’azione del terzo gol dell’Atalanta. Il Corriere della Sera, invece, gli dà un voto di 6,5, sottolineando i suoi due momenti decisivi ma senza entusiasmarsi particolarmente.

Anche per Muriel, compagno di squadra di Miranchuk, ci sono differenze nelle valutazioni dei giornali. La Gazzetta gli assegna un voto di 8, definendolo il migliore della serata e scalzando il doppiettista Lookman, in quanto il suo colpo di tacco vincente è stato il momento più memorabile della partita. Il Corriere della Sera, invece, gli dà un voto di 7, sottolineando il suo gol magnifico ma senza definirlo il migliore in campo.

Loftus-Cheek è stato valutato negativamente da entrambi i giornali. Il Corriere della Sera gli dà un voto di 5,5, sottolineando la sua partecipazione alla dormita collettiva che ha portato al vantaggio dell’Atalanta. La Gazzetta lo stronca con un voto di 4,5, definendo la sua prestazione come un esempio dello spaesamento generato dal gioco fluido di Pioli nel primo tempo.

Per quanto riguarda gli allenatori, invece, c’è unanimità nei giudizi dei giornali.

Gasperini, allenatore dell’Atalanta, viene valutato con un voto di 7. Viene sottolineata la sua “genialata” di far entrare in campo Miranchuk e Muriel, nonostante siano stati fischiati dal pubblico. Si evidenzia anche il fatto che Gasperini sia diventato la bestia nera del Milan e che abbia saputo reagire dopo due sconfitte consecutive.

Pioli, allenatore del Milan, riceve un voto di 5 dalla Gazzetta dello Sport. Viene accusato di giochismo, una novità per le abitudini del giornale, e di aver inseguito un gioco insostenibile nei primi 45 minuti. Il Corriere della Sera guarda con preoccupazione al prossimo impegno del Milan, definendo la partita contro il Newcastle non il miglior viatico.

In conclusione, la partita tra Atalanta e Milan è stata una sfida avvincente, con l’Atalanta che ha meritato la vittoria grazie a una prestazione superiore nel secondo tempo. Gasperini è stato elogiato per la sua genialità tattica, mentre Pioli ha ricevuto critiche per la sua gestione della squadra.