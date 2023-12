La Real Sociedad punta il primo posto

La Real Sociedad è pronta a sfidare l’Inter in Champions League e il suo ex giocatore, Jesus Maria Zamora, ha parlato della partita a Tuttosport. Zamora ha dichiarato che la squadra spagnola punta alla vittoria, non al pareggio, e che il primo posto nel girone sarebbe un grande risultato per il club.

Secondo Zamora, la mentalità della Real Sociedad è quella di vincere a San Siro e ottenere il primo posto nel gruppo. Questo porterebbe ad un ottavo di finale più accessibile e darebbe prestigio al club. Nonostante la buona forma mostrata in Liga, Zamora crede che la squadra si sia espressa meglio in Champions League.

Il giocatore dell’Inter preferito da Zamora è Thuram. Secondo l’ex giocatore della Real Sociedad, il francese ha la capacità di cambiare una partita e ha dimostrato di essere potente, veloce e determinante. Zamora ha ammirato le prestazioni di Thuram in diverse partite dei nerazzurri e crede che sia in grado di segnare gol importanti.

La Real Sociedad è consapevole delle difficoltà che incontrerà contro l’Inter, una squadra con giocatori di talento e un grande palmares. Tuttavia, la squadra spagnola è determinata a fare una buona figura e a cercare di ottenere la vittoria. I giocatori sono motivati ​​e pronti a dare il massimo per raggiungere il loro obiettivo.

La sfida contro l’Inter sarà un banco di prova importante per la Real Sociedad, che cerca di stabilirsi come una delle squadre di punta nel calcio europeo. La squadra è stata impressionante finora in Champions League e vorrà continuare su questa strada.

La Real Sociedad ha dimostrato di avere una solida difesa e una buona capacità di segnare gol. I giocatori chiave come Oyarzabal, Isak e Merino saranno fondamentali per le speranze della squadra nella partita contro l’Inter. La squadra basca dovrà essere solida in difesa e sfruttare al massimo le occasioni create in attacco.

Questa partita sarà anche un’occasione per Zamora di tornare a San Siro, uno stadio in cui ha giocato diverse partite importanti durante la sua carriera. Zamora è una vera bandiera della Real Sociedad e il suo punto di vista sulla partita è molto rispettato dai tifosi del club.

La Real Sociedad è consapevole che l’Inter sarà un avversario difficile da affrontare, ma la squadra spagnola è pronta a lottare per ottenere la vittoria e puntare al primo posto nel girone. La sfida contro l’Inter sarà una partita emozionante e i tifosi possono aspettarsi un grande spettacolo.

La Real Sociedad ha dimostrato di avere il potenziale per competere con le migliori squadre d’Europa e questa partita sarà un’opportunità per dimostrare il loro valore. La squadra spagnola è pronta a sfidare l’Inter e a dare il massimo per ottenere un risultato positivo.

In conclusione, la Real Sociedad punta al primo posto nel girone di Champions League e la sfida contro l’Inter sarà un test importante per la squadra spagnola. I giocatori sono motivati ​​e pronti a dare il massimo per ottenere la vittoria e continuare la loro eccellente corsa in Europa.