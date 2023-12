Lotta scudetto? A mio avviso l’Inter rimane favorita, ma la Juve…

Giancarlo Antognoni, ex calciatore della Fiorentina, ha recentemente rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Rai Radio 1 riguardo alla lotta scudetto in Serie A. Secondo l’ex giocatore, la corsa al titolo si protrarrà fino alla fine della stagione e l’Inter rimane la favorita, anche se la Juventus è appena dietro.

Secondo Antognoni, il fatto che l’Inter non sia impegnata nelle coppe potrebbe rappresentare un vantaggio determinante nella corsa al titolo. Infatti, la squadra di Antonio Conte potrà concentrarsi al massimo sul campionato, senza dover gestire anche gli impegni europei. Questo potrebbe permettere all’Inter di avere maggior freschezza fisica e mentale rispetto alla Juventus, che invece disputa la Champions League.

Inoltre, Antognoni è convinto che giocatori come Dusan Vlahovic e Federico Chiesa, che attualmente militano nella Fiorentina ma sono stati accostati a possibili trasferimenti in grandi squadre, potrebbero esplodere nel finale di stagione. Secondo l’ex calciatore, entrambi i giocatori hanno grandi potenzialità e potrebbero diventare fondamentali per le rispettive squadre.

Antognoni ha anche elogiato l’allenatore della Juventus, Massimiliano Allegri, per la sua capacità di ottenere ottimi risultati concedendo poco ai rivali. Infatti, la Juventus è conosciuta per la sua solidità difensiva e per la capacità di sfruttare al meglio le occasioni da gol. Secondo Antognoni, Allegri è un allenatore molto abile nel gestire le partite e sfruttare al meglio le caratteristiche dei suoi giocatori.

Nonostante l’Inter sia considerata la favorita per la vittoria del campionato, la Juventus non può essere sottovalutata. La squadra bianconera ha vinto il titolo italiano per nove stagioni consecutive prima di cederlo proprio all’Inter nella scorsa stagione. La Juventus ha un gruppo di giocatori di grande esperienza e qualità, che potrebbe fare la differenza nei momenti decisivi della stagione.

In conclusione, secondo Giancarlo Antognoni, la lotta scudetto in Serie A sarà molto combattuta fino alla fine. L’Inter rimane la favorita, ma la Juventus è pronta a sfruttare ogni opportunità per cercare di conquistare il titolo. Sarà interessante vedere come si svilupperà la situazione nelle prossime settimane e se le previsioni di Antognoni si avvereranno.