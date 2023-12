Napoli, Kvaratskhelia solo in palestra e Cajuste a parte: il report dell’allenamento prendendo le informazioni da

Napoli, con un comunicato ufficiale, ha fatto il punto della situazione sulla rosa dopo l’allenamento odierno.

IL COMUNICATO – Il Napoli si è allenato questa mattina all’SSCN Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro il Braga in programma martedì allo Stadio Maradona per la sesta giornata di Champions League (ore 21). La squadra si è allenata sui campi 1 e 2 iniziando la sessione con riscaldamento, torello e lavoro tattico. Successivamente la rosa si è divisa in due gruppi che sono stati impegnati rispettivamente in lavoro aerobico e serie di partitine. Gollini si è allenato in gruppo. Kvaratskhelia ha lavorato in palestra per un leggero stato influenzale. Mario Rui ha svolto allenamento personalizzato in campo. Lavoro personalizzato in palestra per Cajuste.

La squadra del Napoli si è allenata oggi presso l’SSCN Konami Training Center in vista della partita contro il Braga in programma martedì allo Stadio Maradona per la sesta giornata di Champions League. I giocatori sono scesi in campo divisi in due gruppi, con uno dedicato al lavoro aerobico e l’altro impegnato in una serie di partitine.

Durante l’allenamento, alcuni giocatori hanno svolto sessioni personalizzate a causa di infortuni o problemi fisici. Gollini, ad esempio, si è allenato regolarmente con il gruppo, dimostrando di essere in buone condizioni. Tuttavia, Kvaratskhelia è stato costretto a lavorare in palestra a causa di un leggero stato influenzale, mentre Mario Rui ha svolto un allenamento personalizzato sul campo.

Un altro giocatore che ha svolto un lavoro personalizzato in palestra è stato Cajuste. Non sono state fornite ulteriori informazioni sulla natura del suo allenamento, ma è possibile che stesse lavorando su aspetti specifici del suo gioco o che stesse recuperando da un problema fisico.

Questo report dell’allenamento conferma che il Napoli sta lavorando duramente per prepararsi al meglio per la partita contro il Braga. Nonostante alcuni giocatori siano stati costretti a svolgere sessioni personalizzate, la squadra sembra essere in buone condizioni fisiche. Sarà interessante vedere come il Napoli si presenterà in campo martedì e se riuscirà a ottenere la vittoria per assicurarsi il primo posto nel girone di Champions League.

Oltre alla situazione degli infortunati, il comunicato ufficiale non ha fornito altre informazioni sul resto dell’allenamento. Non è chiaro quali siano stati gli obiettivi tattici o tecnici del lavoro svolto sulla pista e in palestra. Tuttavia, è probabile che il team abbia lavorato su diversi aspetti del gioco, cercando di migliorare la propria forma fisica e affinare le proprie abilità.

Il Napoli sta vivendo una stagione solida finora, sia in campionato che in Champions League. Attualmente si trova al primo posto nel proprio girone di Champions League e ha dimostrato di essere una squadra competitiva contro avversari di alto livello. L’allenamento di oggi è un ulteriore passo verso la preparazione per il prossimo importante incontro contro il Braga.

In conclusione, l’allenamento del Napoli di oggi ha visto alcuni giocatori impegnati in sessioni personalizzate a causa di infortuni o problemi fisici. Nonostante ciò, la squadra sembra essere in buone condizioni fisiche e sta lavorando duramente per prepararsi al meglio per il prossimo match di Champions League contro il Braga. Si spera che il lavoro svolto oggi porti risultati positivi in campo e che il Napoli continui a ottenere successi sia in campionato che in Europa.