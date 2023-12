Napoli, Osimhen salta l’allenamento e vola in Marocco: il motivo

Nella giornata di ieri, il Napoli si è allenato in vista della sfida di Champions League contro il Braga, ma c’è stato un notevole assente: Victor Osimhen. Il talentuoso attaccante nigeriano è infatti volato in Marocco, con il permesso della società, per partecipare alla cerimonia di assegnazione del Pallone d’Oro africano.

Osimhen è stato nominato tra i tre finalisti per il prestigioso premio, insieme ad Achraf Hakimi e Mohamed Salah. La decisione di volare in Marocco per partecipare all’evento dimostra l’importanza che il calciatore dà a questo riconoscimento e la sua volontà di rappresentare al meglio il Napoli e il calcio africano.

Nonostante l’assenza all’allenamento di rifinitura, il calciatore tornerà a Napoli nella notte, grazie a un volo privato organizzato dalla società, per essere disponibile per la partita contro il Braga. Questa dimostrazione di professionalità e impegno è sicuramente un segno positivo per l’intero ambiente partenopeo.

La presenza di Osimhen tra i finalisti del Pallone d’Oro africano è un ulteriore riconoscimento delle sue doti e del suo talento. Dopo una stagione di alti e bassi, a causa di infortuni e problemi fisici, il calciatore sta dimostrando di essere tornato in forma e di essere un elemento fondamentale per il Napoli.

La sua velocità, la sua tecnica e la sua capacità di segnare gol lo rendono un attaccante temibile per qualsiasi difesa avversaria. Nonostante la giovane età, Osimhen ha già dimostrato di avere una grande maturità tattica e di saper gestire le situazioni più complesse.

Il suo apporto alla squadra è fondamentale per il Napoli, che si sta giocando la qualificazione agli ottavi di finale di Champions League. La partita contro il Braga è di fondamentale importanza e la presenza di Osimhen in campo potrebbe fare la differenza.

La società partenopea ha dimostrato di avere fiducia in Osimhen, concedendogli il permesso di volare in Marocco per partecipare alla cerimonia del Pallone d’Oro africano. Questo gesto dimostra l’importanza che il calciatore ha acquisito all’interno del club e la volontà di supportarlo nell’ambizione di raggiungere grandi traguardi.

Osimhen è sicuramente uno dei giovani calciatori più promettenti del panorama internazionale e il suo percorso di crescita sembra essere solo all’inizio. Il suo impegno e la sua dedizione al calcio sono evidenti e il suo desiderio di migliorare costantemente è ammirevole.

Il Napoli può contare su di lui per il presente e per il futuro e la sua presenza in squadra è un elemento di grande valore. Nonostante l’assenza all’allenamento di rifinitura, la sua partecipazione alla cerimonia del Pallone d’Oro africano dimostra la sua determinazione nel rappresentare al meglio il Napoli e il calcio africano.

In conclusione, l’assenza di Osimhen all’allenamento di rifinitura contro il Braga è stata giustificata dalla sua partecipazione alla cerimonia del Pallone d’Oro africano in Marocco. Nonostante l’assenza, il calciatore tornerà a Napoli in tempo per la partita e la sua presenza in campo potrebbe fare la differenza per il risultato finale. La società partenopea ha dimostrato fiducia in Osimhen concedendogli il permesso di volare in Marocco e questo dimostra l’importanza che il calciatore ha acquisito all’interno del club. Osimhen è sicuramente uno dei calciatori più promettenti del panorama internazionale e il suo impegno e la sua dedizione al calcio sono ammirevoli. Il Napoli può contare su di lui per il presente e per il futuro.