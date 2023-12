Passiamo il turno per ritrovare l’equilibrio

Il tecnico del Napoli, Walter Mazzarri, ha tenuto una conferenza stampa in vista della sfida di Champions League contro il Braga. Durante l’incontro con i giornalisti, Mazzarri ha espresso la sua opinione sulla situazione attuale della squadra e ha sottolineato l’importanza di passare il turno per ritrovare l’equilibrio che il Napoli aveva la stagione scorsa.

Secondo Mazzarri, il Napoli ha dimostrato di saper giocare a calcio, ma ha bisogno di ritrovare l’equilibrio che aveva la stagione scorsa. Il tecnico si è detto preoccupato per la fase difensiva della squadra, che quest’anno ha concesso più gol rispetto alla stagione precedente. Mazzarri ha dichiarato di voler vedere una fase difensiva più attenta e compatta, senza concedere ripartenze e gol facilmente.

Il tecnico ha anche parlato della difesa a tre, una tattica che è stata utilizzata in alcune partite del Napoli. Mazzarri ha spiegato che è tornato a utilizzare la difesa a quattro perché aveva i giocatori adatti per farla, ma la difesa a tre è stata richiesta dai dirigenti del club. Mazzarri ha sottolineato che i difensori Natan e Bremer, provenienti dal Brasile, hanno bisogno di tempo per adattarsi al calcio italiano, ma si aspetta che migliorino presto.

Il tecnico del Napoli ha anche parlato dell’importanza di una difesa solida per ottenere risultati positivi. Mazzarri ha sottolineato che le squadre che hanno vinto il campionato o ottenuto piazzamenti migliori hanno sempre avuto la difesa migliore. Ha anche affermato che la fase difensiva deve essere perfetta quando si attacca con tanti uomini.

Mazzarri ha poi parlato dell’aspetto psicologico della squadra. Ha ammesso che c’è un po’ di mancanza di tranquillità, ma ha sottolineato che la tranquillità arriva quando ci si sente forti e solidi. Il tecnico ha affermato che la squadra deve evitare di concedere ripartenze e errori difensivi, soprattutto contro il Braga, che è una squadra pericolosa in contropiede.

Il tecnico ha anche parlato della gestione dei giocatori. Ha affermato che i giocatori vivono il calcio in modo diverso rispetto al passato e che non c’è più lo stress che c’era una volta. Mazzarri si è detto fiducioso sul fatto che i giocatori siano in grado di giocare più partite senza risentirne.

Infine, Mazzarri ha parlato degli obiettivi della squadra per la partita contro il Braga. Ha dichiarato che la squadra deve pensare solo a vincere e a concedere poco agli avversari. Mazzarri ha sottolineato che la vittoria senza subire gol sarebbe la cosa più importante per lui.

In conclusione, Mazzarri ha sottolineato l’importanza di passare il turno per ritrovare l’equilibrio che il Napoli aveva la stagione scorsa. Il tecnico ha parlato della necessità di migliorare la fase difensiva e di evitare errori difensivi contro il Braga. Mazzarri si è detto fiducioso sulla capacità dei giocatori di affrontare più partite senza risentirne e ha sottolineato l’importanza di vincere senza subire gol.