Piano piano stiamo ritrovando la fiducia: le parole di Juan Jesus, difensore del Napoli, in conferenza stampa in vista della sfida di Champions League con il Braga.

Il difensore brasiliano Juan Jesus ha tenuto una conferenza stampa insieme all’allenatore Walter Mazzarri in vista della sfida del Napoli contro il Braga in Champions League. Durante l’incontro con i giornalisti, Juan Jesus ha parlato della situazione attuale della squadra e dei progressi che stanno facendo.

Il giocatore ha sottolineato che nonostante le ultime tre sconfitte, ci sono aspetti positivi da considerare. Il Napoli è in crescita, sta ritrovando la fiducia e sta tornando quello che era in passato. Juan Jesus ha ricordato che solo tre mesi fa la squadra era campione d’Italia, ma ora si trova in un momento difficile. Tuttavia, il difensore ha evidenziato che stanno lavorando duramente per recuperare la fiducia a livello mentale e che i segnali positivi stanno emergendo. Anche se mancano le vittorie e i gol, Juan Jesus è convinto che con il lavoro e la tranquillità necessaria, il Napoli tornerà a vincere.

Riguardo al suo rapporto con Mazzarri, il difensore ha dichiarato di conoscerlo da tanto tempo e di apprezzare la carica e la consapevolezza che l’allenatore sta trasmettendo alla squadra. Juan Jesus ha sottolineato l’importanza di ritrovare la serenità e le qualità individuali di ciascun giocatore. Ha riconosciuto che Mazzarri sta apportando dei cambiamenti tattici, ma ha sottolineato che è fondamentale continuare a lavorare duramente per l’intera durata della partita.

Parlando della situazione attuale del Napoli, Juan Jesus ha evidenziato che molte cose sono cambiate dopo la vittoria del campionato dopo 33 anni. Le aspettative sono cresciute e la pressione è aumentata. Tuttavia, il difensore ha assicurato che la squadra ha sempre lavorato duramente e che nonostante i momenti difficili, bisogna mantenere la serenità e la fiducia. Juan Jesus ha sottolineato che i momenti brutti passeranno e la squadra tornerà a essere competitiva.

Infine, il difensore ha parlato del prossimo avversario, il Braga. Ha descritto la squadra portoghese come una buona squadra, molto organizzata. Indipendentemente dal risultato, il Napoli vuole giocare bene e mettere il massimo impegno in campo. Juan Jesus ha sottolineato che questa sarà una partita decisiva e che affronteranno il Braga con questo spirito.

In conclusione, Juan Jesus ha trasmesso un messaggio di fiducia e determinazione. Nonostante le sconfitte recenti, il Napoli sta lavorando duramente per ritrovare la fiducia e tornare a vincere. Con il supporto dell’allenatore Mazzarri e il lavoro di squadra, il difensore è sicuro che il Napoli tornerà ad essere una squadra competitiva.