sintesi, tabellino, risultato e cronaca live

All’Olimpico si è disputato il match valido per la quindicesima giornata di Serie A 2023/2024 tra Roma e Fiorentina. Di seguito, la sintesi, il tabellino, il risultato e la cronaca live della partita.

La partita si è conclusa con la vittoria della Roma per 1-0. Il gol decisivo è stato segnato da Lukaku al 5′. Il belga è stato servito da un cross di Dybala e ha insaccato di testa.

La Roma ha schierato un 3-5-2 con Rui Patricio in porta, Mancini, Llorente e Ndicka in difesa, Kristensen, Cristante, Paredes, Pellegrini e Zalewski a centrocampo, e Dybala e Lukaku in attacco. L’allenatore è José Mourinho.

La Fiorentina, invece, ha giocato con un 4-2-3-1, schierando Terracciano in porta, Kayode, Ranieri, Martínez Quarta e Biraghi in difesa, Arthur e Duncan a centrocampo, e Ikoné, Bonaventura, Kouame e Nzola in attacco. L’allenatore è Vincenzo Italiano.

La partita è iniziata al 1′, con la Roma che ha subito preso il comando del gioco. Al 5′, Lukaku ha segnato il gol del vantaggio per i giallorossi, sfruttando un cross di Dybala e segnando di testa.

La Fiorentina ha cercato di reagire e ha avuto qualche occasione per pareggiare. Al 13′, la Roma ha avuto un’occasione per raddoppiare, ma la conclusione di Dybala è finita fuori di poco.

Nel corso del primo tempo, entrambe le squadre hanno creato diverse occasioni, ma senza riuscire a concretizzare. Al 34′, Lukaku ha cercato di raddoppiare in ripartenza, ma Kayode è riuscito a bloccarlo.

Al 37′, la Fiorentina ha avuto una punizione da una posizione difficile per Biraghi, ma il pallone è uscito fuori. Al 43′, Cristante ha crossato per Azmoun, ma il colpo di testa del giocatore è finito alto.

Al 45’+4, l’arbitro ha fischiato la fine del primo tempo con la Roma in vantaggio per 1-0.

Nella ripresa, entrambe le squadre hanno cercato di segnare, ma senza successo. La Roma ha cercato di gestire il vantaggio, mentre la Fiorentina ha provato a pareggiare.

La partita è proseguita senza grandi occasioni da gol. Mourinho ha cercato di dare freschezza alla sua squadra con alcuni cambi, mentre Italiano ha cercato di trovare la soluzione giusta per pareggiare.

Al termine dei 90 minuti, la Roma ha conquistato i tre punti grazie al gol di Lukaku. Il belga è stato il migliore in campo, grazie alla sua prestazione e al gol decisivo.

In conclusione, la Roma ha vinto per 1-0 contro la Fiorentina nella quindicesima giornata di Serie A 2023/2024. Lukaku è stato il protagonista della partita grazie al suo gol al 5′. La Roma si conferma una delle squadre più forti del campionato, mentre la Fiorentina continuerà a lavorare per migliorare le proprie prestazioni.