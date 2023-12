sintesi, tabellino, risultato e cronaca live

Cagliari e Sassuolo si sono affrontate all’Unipol Domus per il match valido per la quindicesima giornata della Serie A 2023/2024. Nel corso della partita sono state registrate diverse azioni interessanti e un solo gol, che ha deciso il risultato finale.

La partita è iniziata in modo vivace, con entrambe le squadre che cercavano di prendere in mano il controllo del gioco. Al 10′ minuto, però, il Sassuolo è riuscito a sbloccare il risultato grazie a un gol di Erlic di testa. Il giocatore è riuscito a sfruttare al meglio un cross dalla fascia e a battere il portiere avversario.

Dopo il gol, il Cagliari ha cercato di reagire e di trovare il pareggio, ma il Sassuolo ha difeso bene e ha reso difficile la vita agli avversari. Al 8′ minuto, il portiere del Sassuolo, Scuffet, ha compiuto un vero e proprio miracolo, parando un colpo di testa di Matheu Enrique che sembrava destinato a finire in rete.

Nel corso della partita, entrambe le squadre hanno avuto altre occasioni per segnare, ma nessuna di esse è riuscita a concretizzare le opportunità create. Il Sassuolo ha cercato di gestire il vantaggio e di colpire in contropiede, mentre il Cagliari ha spinto per cercare il gol del pareggio.

Alla fine del match, il Sassuolo è riuscito a portare a casa i tre punti grazie al gol di Erlic. La squadra ha dimostrato una buona organizzazione difensiva e ha sfruttato al meglio le occasioni create.

Ecco la formazione delle due squadre:

Cagliari (4-3-2-1): Scuffet; Zappa, Goldaniga, Dossena, Augello; Nandez, Prati, Sulemana; Viola, Oristanio; Lapadula. Allenatore: Ranieri.

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Erlic, Tressoldi, Vina; Racic, M.Henrique; Castillejo, Thorstvedt, Laurienté; Pinamonti. Allenatore: Dionisi.

La partita è stata equilibrata, con entrambe le squadre che hanno cercato di fare la propria partita. Il Sassuolo è riuscito a sfruttare al meglio le occasioni create, mentre il Cagliari ha faticato a trovare spazi nella difesa avversaria.

Nelle prossime giornate, entrambe le squadre avranno la possibilità di riscattarsi e di conquistare punti preziosi per la classifica. Il Sassuolo dovrà cercare di confermarsi e di continuare la sua marcia in campionato, mentre il Cagliari avrà l’obiettivo di risalire la classifica e di mettere a segno più gol.

In conclusione, il match tra Cagliari e Sassuolo si è concluso con la vittoria degli ospiti per 1-0. Il gol di Erlic è stato decisivo per il risultato finale, mentre entrambe le squadre hanno dimostrato di avere buone qualità di gioco. Ora entrambe le squadre dovranno concentrarsi sui prossimi impegni e cercare di ottenere i risultati desiderati.