sintesi, tabellino, risultato e cronaca live

All’Arechi, si è svolto il match valido per la quindicesima giornata di Serie A 2023/2024 tra Salernitana e Bologna. Vediamo la sintesi, il tabellino, il risultato e la cronaca live di questa partita.

Il match si è aperto con il fischio d’inizio all’Arechi. Già al quarto minuto, Ferguson del Bologna ha cercato il tiro, ma il portiere della Salernitana, Costil, ha deviato il pallone in angolo. La squadra di casa ha subito un duro colpo al nono minuto, quando Zirkzee del Bologna ha segnato il primo gol del match approfittando del respingo di Costil su un tiro di Posch. La Salernitana ha cercato di reagire, ma al tredicesimo minuto il destro di Moro dalla distanza è terminato fuori. Il Bologna ha continuato a dominare il match e al ventesimo minuto Zirkzee ha segnato la sua doppietta, rubando palla sul retropassaggio errato di Lovato, superando Costil e mettendo il pallone in rete.

Nel complesso, la squadra del Bologna ha dimostrato di essere superiore alla Salernitana in questa partita, sfruttando efficacemente le occasioni create e difendendo bene il proprio vantaggio. La Salernitana ha fatto del suo meglio per reagire, ma non è riuscita a creare molte occasioni da gol.

A fine partita, il migliore in campo è stato Zirkzee del Bologna, autore di una doppietta che ha condizionato il risultato finale.

Il risultato finale di questa partita è Salernitana 0 – 2 Bologna, con Zirkzee che ha segnato entrambi i gol per il Bologna.

Ecco le formazioni delle due squadre:

Salernitana (3-4-2-1): Costil; Lovato Gyomberg, Pirola; Mazzocchi; Legowski, Coulibaly, Bradaric; Candreva, Dia; Ikwuemesi. Allenatore: Filippo Inzaghi.

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Posh, Beukema, Calafiori, Kristiansen; Freuler, Moro; Ndoye, Ferguson, Saelemaekers; Zirkzee. Allenatore: Thiago Motta.

In conclusione, il Bologna ha dimostrato di essere la squadra più forte in questa partita, vincendo con un risultato di 2-0 contro la Salernitana. Zirkzee è stato il protagonista indiscusso della partita, segnando entrambi i gol per il Bologna. La Salernitana ha lottato ma non è riuscita a creare occasioni da gol sufficienti per ribaltare il risultato.