tutte le novità del giorno

Il calcio italiano e internazionale è stato al centro dell’attenzione nelle ultime 24 ore, con una serie di notizie e dichiarazioni che hanno fatto discutere. Una delle notizie più sorprendenti è stata l’assenza del tecnico della Roma, Jose Mourinho, dalle interviste post-partita dopo il pareggio della sua squadra contro la Fiorentina. Mourinho ha lasciato lo stadio senza parlare ai giornalisti, e la società ha annunciato che nessun altro tesserato della Roma avrebbe rilasciato dichiarazioni. Questa decisione ha suscitato numerose speculazioni sulla ragione dietro questa scelta, ma al momento non ci sono informazioni ufficiali.

Nel frattempo, il tecnico della Fiorentina, Vincenzo Italiano, ha parlato dopo il pareggio contro la Roma, sottolineando che la sua squadra avrebbe potuto fare ancora più male agli avversari. Anche il tecnico del Bologna, Thiago Motta, ha espresso la sua soddisfazione per la vittoria ottenuta dalla sua squadra in trasferta contro la Salernitana, sottolineando l’importanza di iniziare a vincere lontano dal proprio stadio.

Altre dichiarazioni interessanti sono arrivate da Filippo Inzaghi, tecnico della Salernitana, che ha criticato la sua squadra per aver concesso due gol “così facili” al Bologna, e da Piotr Zielinski, centrocampista del Napoli, che ha promesso che la sua squadra si rifarà dopo la sconfitta contro la Juventus e tornerà grande anche in Serie A.

Nel frattempo, l’ex arbitro Calvarese ha analizzato alcuni episodi del match tra Atalanta e Milan, mentre Carlos Augusto, giocatore dell’Inter, ha parlato dell’onore di indossare la maglia nerazzurra. Walter Sabatini, ex direttore sportivo della Roma, ha dichiarato che la Fiorentina ha tutte le qualità per arrivare a giocare in Champions League, mentre Ivan Juric, allenatore del Torino, ha parlato dell’atteggiamento della sua squadra nelle ultime prestazioni.

Gianluca Mancini, difensore della Roma, ha elogiato Mourinho definendolo un’icona, mentre Juan Cuadrado, giocatore dell’Inter, ha spiegato come è nato il suo soprannome e ha raccontato alcuni aneddoti della sua carriera. Giovanni Galli, ex portiere dell’Italia, ha commentato la concorrenza tra Gianluigi Donnarumma e Alessandro Vicario, sottolineando che può far bene al giovane portiere azzurro.

Nel frattempo, la procura antidoping ha chiesto quattro anni di squalifica per Paul Pogba della Juventus, mentre Walter Mazzarri, tecnico del Napoli, ha dichiarato che alla sua squadra manca ancora la cattiveria. Massimiliano Allegri, tecnico della Juve, ha invece dichiarato che la sua squadra pensa solo alla prossima partita.

In altre notizie, Walter Sabatini ha parlato delle qualità della Fiorentina in vista del match contro la Roma, mentre Juric, allenatore del Torino, ha dichiarato che le ultime prestazioni della sua squadra sono la conseguenza dell’atteggiamento. Mancini, difensore della Roma, ha elogiato Dybala e Lukaku, definendoli eccezionali, mentre Cuadrado, giocatore dell’Inter, ha raccontato come è nato il suo soprannome e ha parlato della sua personalità.

Infine, l’AIA ha promosso l’arbitraggio di Davide Massa nella partita tra Napoli e Inter, nonostante le polemiche che hanno circondato il match, e Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, ha annunciato che il rinnovo di Victor Osimhen è in fase di firma. Queste sono solo alcune delle tante notizie che hanno animato il mondo del calcio nelle ultime 24 ore, dimostrando ancora una volta quanto sia vivo e vibrante questo sport.