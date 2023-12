UNA SPERANZA: I RAGAZZI DEDICATI AI TIFOSI AL 100%

Filippo Inzaghi, allenatore della Salernitana, ha espresso le sue aspettative prima del match contro il Bologna. Inzaghi ha affermato di voler vedere la stessa determinazione mostrata contro la Lazio e di non voler ripetere gli errori commessi contro la Fiorentina. L’allenatore si augura che i giocatori diano il massimo per i tifosi.

Inzaghi ha dichiarato che per battere una squadra così forte come il Bologna, la Salernitana dovrà giocare una partita perfetta. Ha sottolineato che la squadra si è preparata bene come sempre e che il campo dimostrerà il loro valore. L’allenatore ha espresso il desiderio che i giocatori diano tutto per i tifosi.

Filippo Inzaghi è consapevole dell'importanza dei tifosi e si augura che i giocatori abbiano lo stesso rispetto e la stessa gratitudine nei confronti dei tifosi.

