Zoff promuove Allegri: «Conta il risultato, non lo spettacolo»

Nel corso di un’intervista rilasciata a Radio Anch’io Sport, Dino Zoff, ex portiere della Juventus e della Nazionale italiana, ha espresso il suo parere sulla stagione della squadra bianconera allenata da Massimiliano Allegri.

Secondo Zoff, Allegri sta gestendo la squadra nel migliore dei modi nonostante le numerose defezioni che ha dovuto affrontare. L’allenatore è riuscito a ottenere risultati notevoli e questo dimostra la sua abilità nel tirare fuori il meglio dalla rosa a disposizione. Secondo Zoff, nello sport conta anche il risultato e non solo lo spettacolo. Se l’obiettivo è quello di vincere, l’allenatore deve adattare il gioco alle caratteristiche della squadra e farla giocare di conseguenza.

Zoff critica anche l’eccessivo possesso palla esasperato che molte squadre utilizzano come arma difensiva anziché per provare a segnare gol. Secondo lui, questa tattica toglie grinta e forza al gioco, trasformando le partite in veri e propri allenamenti. Inoltre, Zoff fa notare come si stia sovvertendo la regola per cui il portiere deve avere buone capacità con i piedi senza trascurare le sue abilità con le mani. Secondo l’ex portiere, è importante non dimenticare la sostanza del ruolo del portiere.

Infine, Zoff critica anche l’uso eccessivo del VAR, che secondo lui interrompe spesso il flusso del gioco e rende le partite meno fluide. Secondo l’ex portiere, lo spettacolo ne risente negativamente.

Le parole di Zoff riflettono una visione del calcio incentrata sul risultato e sulla capacità dell’allenatore di adattare il gioco alle caratteristiche della squadra. Secondo l’ex portiere, lo spettacolo non deve essere l’unico obiettivo, ma bisogna tener conto anche di altri fattori come la forza e la grinta delle squadre, nonché delle regole del gioco.