Cucina Economica: pomodori ripieni

Il procedimento per preparare i pomodori ripieni inizia con il lavaggio dei pomodori e il taglio a metà in senso orizzontale. Successivamente, si utilizza un cucchiaio per svuotare ciascuna metà e mettere la polpa e i semi in una ciotola. Il passo successivo prevede l’estrazione dell’acqua di pomodoro dalla polpa e dai semi utilizzando un colino e schiacciandoli con un cucchiaio.

Una volta ottenuta l’acqua dei pomodori, si aggiunge il concentrato di pomodoro, il sale, l’olio extravergine di oliva, l’erba cipollina e il prezzemolo tritati, i capperi e la mollica di pane raffermo sbriciolata. Questi ingredienti vengono mescolati insieme aggiungendo ulteriore olio e due cucchiai di acqua per amalgamare il composto. Infine, si unisce della ricotta salata grattugiata al composto preparato.

Il passo successivo consiste nel riempire i pomodori svuotati con il composto ottenuto e disporli su una pirofila. Si spolvera la superficie dei pomodori con altra ricotta e olio e si infornano a 180° in modalità statica per circa 20 minuti. Una volta cotti, i pomodori ripieni saranno pronti per essere gustati.

Questo piatto, ricco di sapori mediterranei e ingredienti freschi, è ideale per un pranzo o una cena leggera e gustosa. La freschezza dei pomodori si sposa perfettamente con la cremosità della ricotta e il sapore deciso dei capperi. La presenza di erbe aromatiche come l’erba cipollina e il prezzemolo conferisce al piatto un aroma profondo e invitante.

I pomodori ripieni sono un piatto versatile che può essere arricchito con l’aggiunta di altri ingredienti a piacere, come olive taggiasche, acciughe o pinoli. Inoltre, è possibile personalizzare la ricetta sostituendo la ricotta con formaggi più stagionati o con formaggi vegani per una versione senza latticini.

La preparazione dei pomodori ripieni è semplice e veloce, rendendola adatta anche ai meno esperti in cucina. L’unico requisito fondamentale è utilizzare pomodori maturi e di qualità per garantire il successo del piatto. Inoltre, è consigliabile servire i pomodori ripieni appena sfornati, in modo da gustarli caldi e fragranti.

In conclusione, i pomodori ripieni sono un piatto tradizionale della cucina italiana che si presta a molte varianti e personalizzazioni. Grazie alla semplicità degli ingredienti e alla facilità di preparazione, questo piatto è perfetto per un pranzo veloce ma saporito o per un’occasione speciale in cui si desidera deliziare il palato con sapori autentici e genuini. Buon appetito!

Le ricette sono pubblicate quotidianamente sul Canale Ricette “Il Tarantino”.

Approfondimenti

Ricette del Convento

Ricette a Tavola con Csaba

Ricette Fatto in casa per Voi

Ricette Giusina in Cucina

Ricette Luca Pappagallo

Ricette Cucina Economica

Ricette Uno Chef in fattoria