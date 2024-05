Cucina in balcone con Ruben: Burik

Ruben Bondi è un giovane chef italiano nato a Roma il 2 luglio 1997, che ha saputo conquistare il pubblico grazie alla sua presenza sui social media e al suo programma televisivo “Cucina in balcone con Ruben” su Food Network. In uno degli episodi del programma, Ruben condivide la sua ricetta per preparare le burik, delle sfoglie ripiene tipiche del Medioriente.

Le burik, conosciute anche come brick, sono delle sfoglie ripiene che possono essere realizzate sia in versione salata che dolce. Per preparare le burik, servono pochi ingredienti semplici come farina, acqua, sale, uova, olio extravergine di oliva e olio di semi. La preparazione delle burik è piuttosto semplice e veloce, e Ruben illustra ogni passaggio in modo chiaro e dettagliato durante l’episodio del suo programma.

Per prima cosa, bisogna mescolare la farina con l’acqua e il sale fino ad ottenere una pastella liscia. Successivamente, si versa un po’ di olio extravergine di oliva in una padella antiaderente e si distribuisce uniformemente con un tovagliolo. Si aggiunge un mestolo di pastella nella padella e si stende su tutto il fondo, cuocendo per pochi secondi e sollevando delicatamente la sfoglia.

In un’altra padella, si riscalda dell’olio di semi e si immerge metà della sfoglia, versando un uovo al suo interno. Si chiude la sfoglia e si cuoce per circa 2 minuti per lato, fino a doratura. Infine, si sollevano le burik con una pinza e si adagiano su un piatto rivestito di carta da cucina per assorbire l’olio in eccesso.

Le burik sono un piatto unico di origine mediorientale, perfetto da gustare come antipasto o come spuntino sfizioso. Grazie alla sua versatilità, è possibile personalizzare le burik con diversi ripieni a proprio piacimento, rendendo la ricetta adatta a ogni tipo di palato.

Ruben Bondi condivide la sua passione per la cucina e la sua creatività attraverso le sue ricette innovative e gustose, che conquistano il pubblico grazie alla semplicità e alla bontà dei piatti proposti. Con il suo programma televisivo, Ruben continua a ispirare e coinvolgere gli spettatori, trasmettendo la sua passione per la cucina e la gastronomia in modo coinvolgente e accattivante.

Le ricette sono pubblicate quotidianamente sul Canale Ricette “Il Tarantino”.

