Cucina in balcone con Ruben: Carciofi alla giudia

Il processo di preparazione dei carciofi fritti inizia con la pulizia degli stessi: si devono sfogliare fino ad arrivare alle foglie più morbide e tenere, lasciando un gambo di 3-4 cm. Successivamente, si può optare per due metodi diversi per ottenere la famosa rosa del carciofo: infilare la punta di un coltellino nella parte superiore e farlo roteare oppure tagliare semplicemente la parte superiore lasciando le foglie. Non è necessario eliminare la peluria interna poiché diventerà croccante durante la frittura. È importante decorticare il gambo e immergere i carciofi via via in acqua e succo di limone per evitare che anneriscano.

Dopo aver scolato e asciugato bene i carciofi, si devono immergere nell’olio a 160 °C per 5 minuti, in modo da cuocerli e ammorbidirli. Successivamente, vanno scolati su carta da cucina e lasciati raffreddare prima di aprirli al centro per dargli la forma di un fiore. A questo punto, si deve scaldare l’olio a 180 °C e immergervi i carciofi, tenendoli per il gambo per 5 secondi. Una volta dorati, vanno cotti anche dalla parte del gambo e scolati non appena diventano completamente croccanti. Infine, i carciofi fritti vanno gustati caldi con un pizzico di sale.

In sintesi, la preparazione dei carciofi fritti richiede una serie di passaggi precisi per ottenere un piatto croccante e saporito. Dalla pulizia dei carciofi al taglio per ottenere la forma desiderata, fino alla doppia frittura che li rende irresistibilmente croccanti, ogni passaggio è importante per garantire il successo della ricetta. La cura nella pulizia e nella cottura degli ingredienti è fondamentale per ottenere un piatto che soddisfi i palati più esigenti. Una volta pronti, i carciofi fritti vanno gustati immediatamente per apprezzarne al meglio il sapore e la consistenza. Un piatto che, preparato con cura e passione, può diventare un’eccellente alternativa per arricchire il menu di una cena speciale o semplicemente per deliziarsi con un antipasto sfizioso e gustoso.

Le ricette sono pubblicate quotidianamente sul Canale Ricette “Il Tarantino”.

Approfondimenti

Ricette del Convento

Ricette a Tavola con Csaba

Ricette Fatto in casa per Voi

Ricette Giusina in Cucina

Ricette Luca Pappagallo

Ricette Cucina Economica

Ricette Uno Chef in fattoria