Cucina in balcone con Ruben: Pasta e zucchine

Ruben Bondi è un giovane talento della cucina italiana nato a Roma il 2 luglio 1997, che ha conquistato il pubblico grazie alla sua presenza sui social media e al suo programma televisivo “Cucina in balcone con Ruben” su Food Network. In un episodio della sua trasmissione, Ruben condivide la ricetta per preparare un primo piatto ricco di diverse consistenze, la pasta e zucchine.

La pasta e zucchine di Ruben è una versione rivisitata del piatto classico, caratterizzata da sapori magnifici e una preparazione relativamente semplice. La ricetta richiede ingredienti semplici come rigatoni, fiori di zucca, zucchine, menta, limone, olio extravergine d’oliva, sale, pepe, aglio e prevede un tempo di cottura complessivo di circa 30 minuti.

Per preparare la pasta e zucchine, Ruben consiglia di iniziare tagliando la parte verde delle zucchine e cuocendole in padella con aglio, olio, pepe e acqua. Successivamente, è necessario tagliare la parte bianca delle zucchine a cubetti e soffriggerle in padella. Per aggiungere un tocco di freschezza al piatto, Ruben suggerisce di ottenere dei riccioli di zucchine crudi da condire con olio, pepe e scorza di limone.

Per preparare l’insalata di fiori di zucca, è importante pulirli e tagliarli finemente, per poi condire con menta, succo di limone, sale e pepe. Nel frattempo, è necessario cuocere la pasta e preparare una crema di zucchine con un mixer, da aggiungere alle zucchine in padella. Una volta pronta la pasta, si consiglia di mantecarla con la crema di zucchine e completare il piatto con i riccioli di zucchine, l’insalata di fiori di zucca e qualche fogliolina di menta.

Questa ricetta è ideale per chi desidera preparare un piatto gustoso e dall’aspetto accattivante in poco tempo. Ruben Bondi dimostra la sua abilità culinaria nel reinventare un classico della cucina italiana, offrendo consigli utili e suggerimenti per una presentazione impeccabile del piatto. La sua passione per la cucina traspare in ogni dettaglio, rendendo la preparazione di piatti sofisticati accessibile a tutti.

Le ricette sono pubblicate quotidianamente sul Canale Ricette “Il Tarantino”.

