Cucina in balcone con Ruben: Polpette alla cacciatora

Ruben Bondi è un giovane talento della cucina italiana nato a Roma il 2 luglio 1997. Grazie alla sua popolarità sui social media e al suo programma televisivo “Cucina in balcone con Ruben” su Food Network, ha conquistato il cuore di un vasto pubblico. In un episodio del suo programma, Ruben condivide la ricetta delle polpette alla cacciatora, un piatto che gli è particolarmente caro.

Le polpette alla cacciatora sono un secondo piatto che fa letteralmente impazzire lo chef Ruben. La ricetta è estremamente semplice e richiede l’uso di una sola padella, il che la rende perfetta da preparare anche a casa. Il tempo totale di preparazione e cottura delle polpette è di soli 20 minuti, il che le rende una scelta veloce e deliziosa per un pranzo o una cena.

Per preparare le polpette alla cacciatora, è necessario tagliare il pane raffermo a cubetti e ammorbidirlo con dell’acqua. Successivamente, in una ciotola, si mescola il macinato di vitello e di pollo, condendolo con sale, pepe ed un uovo. Si aggiunge quindi il pane ammorbidito e il pangrattato, e si dà forma alle polpette con le mani leggermente umide.

Le polpette vengono poi rosolate in padella con un po’ d’olio, e successivamente si aggiunge aglio tritato e semi di finocchio. Si sfuma il tutto con aceto balsamico, birra e un rametto di rosmarino. In una ciotolina a parte, si scioglie la farina di riso con un po’ d’acqua e si aggiunge alla padella insieme alle olive. Infine, si fa saltare tutto insieme per completare il piatto.

Gli ingredienti necessari per le polpette alla cacciatora includono 250g di macinato di vitello, 250g di macinato di pollo, 150g di pane raffermo, 100g di pangrattato, un uovo, semi di finocchio, aglio, sale, pepe, olio extravergine di oliva, birra, farina di riso, olive taggiasche e aceto balsamico.

La ricetta di Ruben Bondi per le polpette alla cacciatora è un mix perfetto di semplicità e sapore, che permette di creare un piatto gustoso in pochissimo tempo. Grazie alla sua passione per la cucina e alla sua abilità nel condividere le sue creazioni con il pubblico, Ruben ha guadagnato un posto speciale nel panorama culinario italiano e continua a ispirare gli appassionati di cucina di tutto il mondo.

Le ricette sono pubblicate quotidianamente sul Canale Ricette “Il Tarantino”.

