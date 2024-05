Cucina in balcone con Ruben: Pomodori col riso

Il procedimento per preparare i pomodori ripieni inizia con il lavaggio e l’asciugatura dei pomodori. Successivamente si procede con il taglio delle calotte utilizzando un coltello affilato e si mettono da parte. Si incide la polpa dei pomodori, facendo attenzione a lasciare mezzo centimetro dal bordo, e si preleva la polpa insieme al succo, che vengono raccolti in una ciotola capiente. La polpa e il succo vengono frullati accuratamente con un mixer a immersione e successivamente filtrati con un colino a maglie strette per eliminare eventuali semi o filamenti residui. Si procede premendo bene con il dorso di un cucchiaio per ottenere un frullato liscio e omogeneo.

Le erbe aromatiche vengono lavate, asciugate e tritate finemente insieme a uno spicchio d’aglio utilizzando una mandolina. Questo trito aromatico viene poi aggiunto al frullato di pomodoro, insieme al riso precedentemente sciacquato sotto l’acqua corrente. Il composto viene mescolato attentamente con un cucchiaio, condito con un filo d’olio e aggiustato di sale e pepe, quindi lasciato riposare per un’ora. Nel frattempo si riveste una pirofila con un foglio di carta forno e si preparano i pomodori per il ripieno.

Trascorso il tempo di riposo, si farciscono i pomodori con il composto di riso e si dispongono ben accostati all’interno della pirofila. Le calotte precedentemente tagliate vengono sistemate sopra ogni pomodoro e si irrorano con un filo d’olio. Infine si infornano a 180 °C per circa 50-55 minuti, fino a quando i pomodori sono ben cotti e dorati in superficie.

Una volta pronti, i pomodori ripieni vengono sfornati e possono essere serviti come piatto principale o contorno. Questa ricetta semplice e gustosa è perfetta per un pranzo leggero o una cena sfiziosa, e può essere arricchita con l’aggiunta di formaggio grattugiato o altri ingredienti a piacere. I pomodori ripieni sono un piatto versatile che si presta a molte varianti e si possono personalizzare in base ai gusti e alle preferenze di ognuno. Con pochi passaggi e ingredienti di qualità, è possibile preparare un piatto sano e gustoso che conquisterà il palato di tutti. Buon appetito!

Le ricette sono pubblicate quotidianamente sul Canale Ricette “Il Tarantino”.

