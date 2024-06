Cucina in balcone con Ruben: Tonno alla cacciatora

Il procedimento per preparare il tonno in padella inizia con il tritare finemente mezzo spicchio di aglio. Successivamente, si rosola il tonno in una padella ben calda per 3 minuti da un lato, aggiungendo sale e pepe. Dopo aver girato il tonno e rosolato anche l’altro lato, si procede a scottarlo leggermente sui lati per colorarlo uniformemente. Per ottenere una mattonella regolare, si consiglia di rifilare le dosi per due-tre persone.

Successivamente, si aggiunge l’aglio tritato alla padella e si sfuma con un bicchiere di vino rosso e tre cucchiai di aceto balsamico. Si uniscono le olive e si prosegue la cottura a fiamma vivace per altri 6-7 minuti, girando il trancio di tonno di tanto in tanto per farlo colorire da entrambi i lati. Una volta cotto, si rimuove il tonno dalla padella e si aggiunge un cucchiaino di amido di mais al sugo rimasto, mescolando velocemente per evitare la formazione di grumi.

Si lascia addensare il fondo di cottura per 2-3 minuti a fuoco medio, senza farlo diventare troppo ristretto. Nel frattempo, si condisce la misticanza con sale, olio, qualche goccia di limone e scorza grattugiata. Infine, si serve il tonno ben caldo, cosparso con il suo sugo e accompagnato dall’insalata.

In conclusione, il tonno in padella è un piatto gustoso e semplice da preparare, che richiede pochi ingredienti ma che sa conquistare il palato con il suo sapore intenso e la sua consistenza morbida. Ideale da servire come secondo piatto in una cena speciale o da gustare in famiglia, questa ricetta si presta a diverse varianti e personalizzazioni, a seconda dei gusti e delle preferenze di chi lo prepara. Provate a sperimentare con diverse erbe aromatiche o aggiungendo verdure alla preparazione per un tocco in più di freschezza e originalità. Buon appetito!

Le ricette sono pubblicate quotidianamente sul Canale Ricette “Il Tarantino”.

Approfondimenti

Ricette del Convento

Ricette a Tavola con Csaba

Ricette Fatto in casa per Voi

Ricette Giusina in Cucina

Ricette Luca Pappagallo

Ricette Cucina Economica

Ricette Uno Chef in fattoria