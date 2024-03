Fatto in casa per voi: alici panate al forno

Il programma “Fatto in casa per voi” è condotto da Benedetta Rossi e va in onda su Food Network, un canale del digitale terrestre. La cuoca appassionata di cucina ci mostra come preparare un gustoso e semplice secondo di mare: le alici panate al forno.

Le alici panate al forno sono un piatto facile e delizioso, perfetto come antipasto o per arricchire un pranzo a base di pesce. La preparazione è veloce e adatta anche a chi non ama particolarmente cucinare il pesce.

Per preparare le alici panate al forno, si inizia rompendo le uova in una ciotola e aggiungendo il succo di limone e un pizzico di sale. Si sbattono con una forchetta e si lasciano marinare le alici pulite nel composto per circa mezz’ora. Successivamente, si impanano le alici nel pangrattato su entrambi i lati e si dispongono su una teglia ricoperta di carta forno, irrorandole con olio. Infine, si infornano a 190-200°C per circa mezz’ora.

Gli ingredienti necessari per preparare le alici panate al forno sono: 500g di alici, 2 uova, succo di limone, olio d’oliva, pangrattato e sale fino.

Il tempo totale di preparazione e cottura delle alici panate al forno è di 40 minuti. Si tratta di un secondo piatto di cucina italiana, che può soddisfare fino a 4 persone e che viene cotto in forno.

Il programma “Fatto in casa per voi” con Benedetta Rossi è un’occasione per imparare a cucinare piatti semplici e gustosi, adatti a tutti i palati. Le ricette proposte sono pensate per essere realizzate facilmente anche da chi non ha molta esperienza in cucina.

Le alici panate al forno sono un’ottima opzione per un pranzo o una cena leggera, ricca di sapori di mare e facilmente apprezzabile da tutti. La croccantezza del pangrattato e il sapore delicato delle alici rendono questo piatto una scelta ideale per chi ama il pesce.

In conclusione, le alici panate al forno proposte da Benedetta Rossi nel programma “Fatto in casa per voi” sono un’idea gustosa e semplice per portare in tavola un secondo piatto di pesce apprezzato da tutti. La preparazione veloce e la cottura al forno rendono questa ricetta adatta anche a chi non ha molta dimestichezza con la cucina, ma vuole comunque preparare piatti sfiziosi e genuini per sé e per i propri cari.

Le ricette sono pubblicate quotidianamente sul Canale Ricette "Il Tarantino".

