Fatto in casa per voi: Biscotti alla panna

Per preparare i deliziosi biscotti alla panna, è necessario cominciare mescolando nella ciotola la panna da cucina, lo zucchero, la vanillina, l’olio di semi di girasole, l’uovo, la fecola di patate e l’ammoniaca per biscotti. Una volta che tutti gli ingredienti sono stati incorporati, si aggiunge la farina poco per volta, mescolando continuamente fino a ottenere un impasto consistente. A questo punto, si trasferisce l’impasto sul piano di lavoro e si continua ad impastare fino a ottenere una consistenza liscia, elastica e omogenea.

Per facilitare il lavoro, si consiglia di dividere l’impasto in due parti. Con l’aiuto di un mattarello, si stende la prima parte dell’impasto fino ad ottenere una sfoglia dello spessore di circa un centimetro. Si prepara la teglia ricoperta di carta forno e si inizia a dare forma ai biscotti alla panna. Utilizzando un coppapasta da 6 cm, si ricavano dei dischi e con il retro di una punta da sac à poche si crea il buco interno della ciambellina. I biscotti vengono poi sistemati sulla teglia e eventuali avanzi vengono impastati di nuovo per ricavare ulteriori biscotti.

Una volta riempita la teglia con i biscotti, si procede con la cottura in forno a 170 °C per 15-20 minuti se si utilizza un forno statico, oppure a 160 °C se si opta per il forno ventilato. Durante la cottura, i biscotti crescono fino a raggiungere la loro forma caratteristica e assumono un colorito dorato in superficie. È normale percepire l’odore di ammoniaca durante la cottura, ma questo scomparirà completamente una volta che i biscotti saranno freddi.

Una volta che i biscotti alla panna sono completamente raffreddati, è possibile disporli in un bel cesto e portarli in tavola per una deliziosa colazione. Grazie alla loro consistenza morbida e al gusto ricco, i biscotti alla panna sono ideali da gustare in qualsiasi momento della giornata, magari accompagnati da una tazza di tè o caffè. La loro preparazione semplice e veloce li rende perfetti anche per essere realizzati in occasioni speciali o per essere regalati a parenti e amici.

In conclusione, i biscotti alla panna sono un dolce irresistibile che conquisterà il palato di chiunque li assaggi. La loro consistenza morbida e il loro sapore delicato li rendono perfetti per essere gustati in qualsiasi momento della giornata. Nonostante l’odore di ammoniaca durante la cottura, una volta freddi i biscotti alla panna saranno pronti per essere gustati e condivisi con le persone care. La loro preparazione non richiede particolari abilità culinarie e il risultato finale sarà sicuramente apprezzato da tutti.

Le ricette sono pubblicate quotidianamente sul Canale Ricette “Il Tarantino”.

