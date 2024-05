Fatto in casa per voi: Calzone al forno

Il procedimento per preparare un delizioso calzone inizia con la creazione dell’impasto, che viene realizzato mescolando farina 00, lievito di birra disidratato e zucchero in una ciotola. Dopo aver dato una prima mescolata, si aggiunge acqua tiepida gradualmente e si regola di sale. L’impasto viene lavorato energicamente sul piano fino a ottenere una consistenza morbida e omogenea, per poi essere lasciato lievitare coperto con pellicola fino al raddoppio del volume, un processo che richiede circa un’ora e mezza.

Una volta che l’impasto è lievitato, viene rovesciato su un foglio di carta forno infarinato e steso con le mani precedentemente infarinate. A questo punto, si aggiunge la salsa di pomodoro e si sala, per poi coprire con cubetti di mozzarella per pizza e una generosa spolverata di origano, completando il tutto con un filo d’olio. Utilizzando la carta forno come aiuto, si piega il calzone a metà e si sigillano i bordi per evitare che il ripieno fuoriesca durante la cottura.

Il calzone così preparato viene trasferito su una teglia e spennellato con olio extravergine d’oliva prima di essere infornato a 190°C per circa 30 minuti, finché non risulta dorato e croccante. Una volta cotto, il calzone può essere sfornato e servito caldo, magari accompagnato da una bella insalata fresca o da una salsa di pomodoro aggiuntiva per un tocco extra di sapore.

Questa ricetta per preparare un delizioso calzone è perfetta per una cena informale con amici o per una serata in famiglia, in quanto è facile da realizzare e sicuramente apprezzata da tutti per il suo sapore autentico e genuino. Personalizzabile con i propri ingredienti preferiti, il calzone è un piatto versatile che si presta a molteplici varianti, adattandosi ai gusti di chi lo prepara e di chi lo gusta.

In conclusione, preparare un calzone fatto in casa è un’esperienza gratificante che permette di gustare un piatto tradizionale della cucina italiana in tutta la sua bontà e semplicità. Con pochi ingredienti e un po’ di pazienza per la lievitazione, è possibile creare un’opera culinaria che conquisterà il palato di chiunque lo assaggi, regalando momenti di convivialità e soddisfazione a tavola. Buon appetito!

Le ricette sono pubblicate quotidianamente sul Canale Ricette “Il Tarantino”.

Approfondimenti

Ricette del Convento

Ricette a Tavola con Csaba

Ricette Fatto in casa per Voi

Ricette Giusina in Cucina

Ricette Luca Pappagallo

Ricette Cucina Economica

Ricette Uno Chef in fattoria