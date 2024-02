Fatto in casa per voi: cantucci al cioccolato

La ricetta per preparare i deliziosi cantucci al cioccolato inizia con il rompere delle uova in una ciotola e l’aggiunta dello zucchero e dell’ammoniaca per biscotti. Una volta mescolati gli ingredienti liquidi, si inizia ad incorporare la farina poco alla volta, fino a quando metà di essa è stata aggiunta. A questo punto, si uniscono le gocce di cioccolato e si impasta bene il tutto.

Proseguendo con la preparazione, si continua ad aggiungere la farina impastando con le mani direttamente sul piano di lavoro. Una volta ottenuto un impasto omogeneo, si staccano dei pezzi di impasto e si ricavano dei filoncini spessi due o tre centimetri, che vengono poi sistemati su una teglia coperta di carta forno. A questo punto, si infornano i cantucci a 170 °C per circa 25 minuti, finché non risulteranno dorati e croccanti.

Una volta cotti, si sfornano i filoncini e si procede a tagliarli ancora caldi con un coltello affilato per formare i tradizionali cantucci. È importante tenere il coltello leggermente in diagonale per ottenere la forma desiderata. Una volta tagliati, i cantucci al cioccolato vanno lasciati raffreddare completamente prima di essere sistemati in un bel cestino per essere serviti.

I cantucci al cioccolato sono pronti per essere gustati e sono perfetti da accompagnare con un buon caffè o un tè. La loro consistenza croccante e il sapore del cioccolato renderanno questa preparazione un vero successo tra amici e familiari. La semplicità della ricetta e la bontà del risultato finale renderanno questi biscotti una vera delizia da preparare e da gustare in qualsiasi momento della giornata.

In conclusione, preparare i cantucci al cioccolato è un’ottima idea per stupire i propri ospiti con un dolce fatto in casa e dal sapore unico. La semplicità degli ingredienti e la facilità della preparazione rendono questa ricetta adatta anche a chi non è molto pratico in cucina. Non resta che mettersi all’opera e deliziare il palato di chiunque assaggi questi deliziosi biscotti al cioccolato. Buon appetito!

Le ricette sono pubblicate quotidianamente sul Canale Ricette “Il Tarantino”.

