Fatto in casa per voi: Cavallucci marchigiani

La ricetta dei cavallucci toscani è un dolce tipico della tradizione culinaria toscana, particolarmente diffuso durante il periodo natalizio. Per preparare questi deliziosi dolci, bisogna seguire attentamente ogni passaggio.

Iniziamo mettendo in una ciotola il mosto cotto, il caffè, un cucchiaio di zucchero e il cacao amaro. Dopo aver dato una prima mescolata, aggiungiamo le mandorle tritate, i fichi secchi a pezzetti, le noci tritate e l’uvetta. Per completare il composto, uniamo il pangrattato e le scorze grattugiate di mezza arancia e mezzo limone. Mescoliamo bene il tutto e lasciamo riposare per 30 minuti per permettere ai sapori di amalgamarsi perfettamente.

Nel frattempo, prepariamo l’involucro dei cavallucci. In un pentolino facciamo sciogliere 70 grammi di zucchero con il vino e poi togliamo dal fuoco. Aggiungiamo l’olio di semi di girasole e versiamo i liquidi nella ciotola con la farina. Lavoriamo l’impasto nella ciotola e poi sulla spianatoia fino ad ottenere una consistenza liscia e omogenea. Copriamo l’impasto con un canovaccio e lasciamo riposare per 30 minuti.

Dopo il riposo, stendiamo l’impasto sul piano infarinato con l’aiuto del mattarello, cercando di ottenere una sfoglia spessa alcuni millimetri. Con un coppapasta del diametro di 10 centimetri, ricaviamo 12 dischi dalla sfoglia. Al centro di ogni disco mettiamo un cucchiaino abbondante di impasto e chiudiamo la sfoglia bagnando i bordi con le dita inumidite. Dopodiché, chiudiamo la sfoglia a mezzaluna e mettiamo i cavallucci in una teglia ricoperta di carta forno.

Per completare la preparazione, facciamo tre piccoli tagli sul dorso di ogni cavalluccio con l’aiuto delle forbici e inforniamo a 180°C per circa 15 minuti. Una volta cotti, i cavallucci toscani saranno pronti per essere gustati e condivisi con amici e familiari durante le festività natalizie.

Questa ricetta, oltre a rappresentare una tradizione culinaria della Toscana, è anche un modo per riunire le persone intorno alla preparazione di dolci fatti in casa, regalando momenti di condivisione e convivialità. I cavallucci toscani sono un dolce che porta con sé tutto il calore e il sapore autentico della cucina tradizionale, perfetto per chi ama scoprire e gustare le specialità regionali italiane.

