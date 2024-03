Fatto in casa per voi: cravatta di pasta sfoglia

La ricetta per realizzare una cravatta di pasta sfoglia inizia disegnando la sagoma di una cravatta su un foglio di carta e ritagliandola. Successivamente, si prende la pasta sfoglia e la si srotola sul piano da lavoro, posizionando la sagoma sulla metà della pasta sfoglia. Con un coltello, si ritaglia la prima cravatta di sfoglia e si ripete l’operazione sull’altra metà della pasta sfoglia, ma con la sagoma di carta in senso opposto, ottenendo così la seconda cravatta.

Una volta pronte entrambe le cravatte, si prende la prima e si mette in una teglia rivestita con carta forno. Si farcisce con dello stracchino, facendo attenzione a lasciare un centimetro libero dai bordi, e si aggiunge il salame ungherese mantenendo la stessa distanza dalle estremità. Si spennellano i bordi con del rosso d’uovo sbattuto e si chiude mettendo sopra la seconda cravatta, allargando delicatamente l’impasto per farle sovrapporre perfettamente. Con una forchetta si sigillano i bordi e si realizza un nodo per la cravatta tagliando un triangolo dalla pasta sfoglia rimanente e attaccandolo con dell’altro rosso d’uovo.

Dopo aver spennellato con l’uovo l’intera superficie della cravatta, si tagliano delle striscioline di pasta sfoglia rimasta e si utilizzano per creare una decorazione a righe. Infine, si inforna la cravatta a 180°C per 20-25 minuti con il forno ventilato. Mentre la cravatta cuoce, si prepara un tagliere rivestendolo con una stoffa simile a quella di una camicia e si sistema la cravatta di pasta sfoglia una volta sfornata.

Questa ricetta è perfetta per stupire i commensali con un piatto originale e gustoso, ideale per un pranzo o una cena speciale. La cravatta di pasta sfoglia si presenta come un’idea creativa e divertente, che unisce il sapore della pasta sfoglia croccante con il gusto delicato dello stracchino e del salame ungherese. La decorazione a righe sulla superficie della cravatta aggiunge un tocco di eleganza e originalità, rendendo il piatto non solo delizioso ma anche esteticamente accattivante.

La preparazione della cravatta di pasta sfoglia richiede un po’ di tempo e attenzione, ma il risultato finale ne vale sicuramente la pena. Con ingredienti semplici e facilmente reperibili, è possibile realizzare un piatto gustoso e originale che sorprenderà e delizierà tutti i commensali. La cravatta di pasta sfoglia è un’idea perfetta per un pranzo in famiglia o per un’occasione speciale, che saprà conquistare il palato di grandi e piccini.

Le ricette sono pubblicate quotidianamente sul Canale Ricette “Il Tarantino”.

