Fatto in casa per voi: Fagottini di bieta

I fagottini di bieta sono un piatto delizioso e raffinato che richiede una preparazione accurata. Per iniziare, si deve mettere sul fuoco due pentole d’acqua: una per le patate e una per la bieta. Una volta che l’acqua per le patate è calda, si aggiunge del sale e si fanno lessare le patate fino a quando sono tenere.

Nel frattempo, si aggiunge un pizzico di bicarbonato all’acqua di cottura della bieta e si accorciano i gambi delle foglie prima di metterle nell’acqua. Si lasciano sbollentare per qualche minuto e poi si scolano con un colino direttamente in una ciotola con acqua fredda e ghiaccio per fermare la cottura.

Mentre le foglie si raffreddano, si prepara il ripieno tagliando il salmone a pezzetti e mettendolo in una padella con dell’olio extravergine d’oliva già caldo. Si lascia rosolare per qualche minuto, mescolando le patate che sono state precedentemente lessate.

Si spreme il succo di mezzo limone sopra il salmone, si spegne il fuoco e si controlla di nuovo le patate che devono essere scolate e schiacciate in una ciotola con l’aiuto di una forchetta. Si insaporiscono con sale, pepe ed erba cipollina e si mescolano bene.

Si prende una foglia di bieta dalla ciotola, si scola dall’acqua in eccesso senza strizzarla e si stende delicatamente sul piano da lavoro. Si aggiungono un po’ di patate alla base della foglia, poi alcuni pezzettini di salmone e si arrotola il tutto per formare il fagottino. Questo procedimento va ripetuto fino a terminare le foglie e il ripieno.

I fagottini di bieta sono pronti da gustare, un mix di sapori e consistenze che conquisteranno il palato di chi li assaggerà. La preparazione richiede pazienza e attenzione ai dettagli, ma il risultato finale vale sicuramente lo sforzo. Perfetti come antipasto o piatto principale, i fagottini di bieta sono una scelta elegante e saporita per arricchire il tuo menu. Buon appetito!

Le ricette sono pubblicate quotidianamente sul Canale Ricette “Il Tarantino”.

Approfondimenti

Ricette del Convento

Ricette a Tavola con Csaba

Ricette Fatto in casa per Voi

Ricette Giusina in Cucina

Ricette Luca Pappagallo

Ricette Cucina Economica

Ricette Uno Chef in fattoria