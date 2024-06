Fatto in casa per voi: Fusi di pollo al forno con palline di purea

Il procedimento per preparare i fusi di pollo inizia con l’incisione dei fusi con un coltello e il successivo salamento. Successivamente, i fusi vengono messi in una ciotola e vengono aggiunti il succo di limone e il rosmarino, per poi lasciarli marinare per circa mezz’ora. Nel frattempo, si procede con la preparazione delle palline di patate: si mescola il preparato di purè con l’amido di mais, il parmigiano e un cucchiaino di sale in una ciotola. Si aggiunge dell’acqua e si mescola fino ad ottenere un composto sodo e lavorabile, dal quale si formeranno le palline da porre su un piatto o vassoio.

Una volta pronte le palline di patate, si riprendono i fusi di pollo e si dispongono in una teglia ricoperta di carta forno. Si condiscono con un filo d’olio d’oliva e si cuociono in forno statico a 180-190°C per un’ora, oppure in forno ventilato a 170°C. Nel frattempo, si procede con la frittura delle palline di patate, immergendole in olio ben caldo e girandole di tanto in tanto fino a doratura. Una volta pronte, vengono scolate su carta paglia per eliminare l’eccesso di olio.

Infine, si impiattano i fusi di pollo al forno e si dispongono le palline di patate in un cestino per portarle in tavola. Questo piatto delizioso e invitante è pronto per essere gustato in tutta la sua bontà e semplicità. La combinazione di pollo marinato con limone e rosmarino e le croccanti palline di patate fritte renderà questo piatto una vera delizia per il palato. La cottura lenta in forno permette al pollo di cuocere in modo uniforme e mantenere tutta la sua succosità, mentre la frittura delle palline di patate aggiunge una nota croccante e gustosa al piatto.

La preparazione di questo piatto richiede un po’ di tempo e attenzione, ma il risultato finale sarà sicuramente apprezzato da tutti i commensali. Con pochi ingredienti e una semplice tecnica di cottura, è possibile creare un piatto ricco di sapori e profumi che conquisterà tutti i palati. La presentazione delle palline di patate in un cestino aggiunge un tocco di originalità e rende il piatto ancora più accattivante. Inoltre, la combinazione di pollo e patate è un classico intramontabile della cucina che non deluderà mai.

