Fatto in casa per voi: fusi di pollo al forno

Il primo passaggio per preparare questa gustosa ricetta è iniziare con i fusi di pollo. Per renderli più saporiti, è importante incidere la carne con un coltello e salarli adeguatamente. Successivamente, è necessario mettere i fusi in una ciotola e aggiungere il succo di limone insieme al rosmarino, mescolando il tutto e lasciando marinare per almeno mezz’ora.

Nel frattempo, è possibile dedicarsi alla preparazione delle palline di patate. In una ciotola, è necessario mescolare il preparato di purè con l’amido di mais, il parmigiano e un pizzico di sale. Aggiungere acqua gradualmente e mescolare fino ad ottenere un composto solido e lavorabile. Con le mani, si possono formare delle palline e posizionarle su un piatto o vassoio.

Una volta completata la preparazione delle palline di patate, è il momento di riprendere i fusi di pollo e sistemarli in una teglia rivestita con carta forno. Condire la carne con un filo d’olio d’oliva e cuocere in forno statico a 180-190°C per un’ora, oppure in forno ventilato a 170°C.

Mentre i fusi di pollo cuociono in forno, è possibile dedicarsi alla fase di frittura delle palline di patate. Immergere le palline in olio ben caldo e girarle di tanto in tanto per garantire una cottura uniforme. Una volta che le palline sono ben dorate, è importante scolarle su carta paglia per eliminare l’eccesso di olio.

Infine, per completare la preparazione, è necessario impiattare i fusi di pollo al forno e disporre le palline di patate in un bel cestino per portare tutto in tavola. Questa ricetta deliziosa e semplice da preparare sarà sicuramente apprezzata da tutti i commensali per la sua bontà e originalità. Buon appetito!

