Fatto in casa per voi: girelle all’arancia

La ricetta delle girelle all’arancia inizia mescolando lo zucchero con la buccia grattugiata delle arance. Successivamente si spreme il succo delle arance e si passa alla preparazione dell’impasto. In una ciotola si mescola la farina con il Lievito di Birra con Pasta Madre Disidratati per Dolci Lievitati PANEANGELI. In un’altra ciotola si rompe un uovo e si aggiunge lo zucchero, il burro fuso, il succo d’arancia e l’Aroma Arancia PANENAGELI. Si mescola bene il tutto e si inizia ad incorporare la farina poco alla volta, prima con una forchetta e poi con le mani, fino a ottenere un impasto omogeneo ed elastico.

L’impasto viene poi arrotondato e lasciato lievitare fino al raddoppio del volume, circa 2 ore. Trascorso il tempo di lievitazione, si rovescia l’impasto su un foglio di carta forno infarinato e si stende con un mattarello formando un rettangolo spesso circa mezzo centimetro. Si spennella la superficie con burro fuso e si distribuisce il mix di zucchero e scorza d’arancia. Si arrotola l’impasto aiutandosi con la carta forno e si taglia il rotolo formando delle girelle dello spessore di circa 2 centimetri, che vengono poi sistemate nella teglia da forno.

Le girelle vengono lasciate lievitare ancora per circa 20 minuti, coperte da un canovaccio. Infine vengono infornate in forno ventilato a 170°C per circa 20 minuti, oppure in forno statico a 180°C per lo stesso tempo. Una volta pronte, le girelle all’arancia saranno pronte per essere gustate.

In conclusione, la preparazione delle girelle all’arancia è piuttosto semplice e richiede pochi ingredienti. L’impasto lievitato e arricchito con zucchero e scorza d’arancia viene arrotolato e tagliato per formare le girelle, che vengono poi lasciate lievitare nuovamente prima di essere infornate. Il risultato finale sarà un dolce profumato e gustoso, perfetto da servire a colazione o a merenda. Provate a preparare queste deliziose girelle all’arancia e conquisterete il palato di tutti i vostri commensali. Buon appetito!

Le ricette sono pubblicate quotidianamente sul Canale Ricette "Il Tarantino".

