Fatto in casa per voi: Insalata di pollo all’ananas

L’insalata di pollo all’ananas è un piatto fresco e gustoso, perfetto da servire durante le calde giornate estive. Per prepararlo, bisogna iniziare mettendo a scaldare dell’olio di semi in una padella e tostando le mandorle fino a quando saranno ben dorati. Una volta pronte, vanno messe da parte in una ciotolina.

Nella stessa padella, si aggiunge un po’ di olio extravergine d’oliva e si fa soffriggere la cipolla. Nel frattempo, si infarina i bocconcini di pollo e si aggiungono in padella, mescolando bene. Quando il pollo non avrà più tracce di farina attaccata, si può aggiungere un po’ d’acqua. Si abbassa la fiamma, si copre con il coperchio e si lascia cuocere per circa 5-6 minuti.

A questo punto, si prende un’ananas maturo e si taglia per il lungo, mantenendo il ciuffo. Si aggiunge in padella anche un peperone precedentemente tagliato a pezzetti. Mentre il pollo cuoce, si scava l’ananas facendo attenzione a eliminare la parte centrale più dura. Si mescola il pollo con gli altri ingredienti nella padella e si aggiusta di sale.

Si prende il resto della polpa dell’ananas stando attenti a non rovinare la parte esterna che servirà come piatto. Si taglia la polpa a pezzetti e si aggiunge in padella insieme al mais. Si uniscono anche le mandorle tostate e si mescola bene, lasciando sul fuoco per un paio di minuti in modo che tutti gli ingredienti si amalgamino perfettamente.

Infine, si riempiono le due metà dell’ananas con l’insalata di pollo, creando così un piatto colorato e invitante. Questa ricetta è ideale da servire come antipasto o come piatto unico leggero e saporito. L’ananas conferisce una nota dolce e fresca al piatto, mentre il pollo e le mandorle aggiungono consistenza e sapore.

Questa insalata di pollo all’ananas è perfetta da gustare in compagnia durante un picnic all’aria aperta o come piatto principale in una cena estiva. La sua preparazione non è complicata e richiede ingredienti semplici e facilmente reperibili. Prova a preparare questa ricetta e stupisci i tuoi ospiti con un piatto originale e gustoso che conquisterà il palato di tutti. Buon appetito!

Le ricette sono pubblicate quotidianamente sul Canale Ricette “Il Tarantino”.

