Fatto in casa per voi: Li taccù

La ricetta inizia con la preparazione dell’impasto per i taccù, unendo farina di semola e acqua in una ciotola. Dopo aver impastato fino a ottenere una consistenza liscia e compatta, si stende l’impasto con un mattarello fino ad ottenere una sfoglia sottile di circa un millimetro di spessore.

Nel frattempo, si prepara il sugo in una padella facendo rosolare la cipolla e aggiungendo la salsiccia sbriciolata, i piselli e i funghi. Si lascia cuocere il sugo mentre si procede con la preparazione della pasta.

Una volta stesa la sfoglia sottile, si taglia la pasta in strisce larghe circa 10 centimetri e si sovrappongono le strisce per tagliarle in modo trasversale, ricavando così dei taccù.

I taccù vengono cotti in acqua bollente salata e sono pronti quando salgono a galla, il che richiede solo alcuni minuti di cottura. Una volta cotti, vengono scolati direttamente nella padella con il sugo, aggiustando di sale e mescolando bene per amalgamare tutti gli ingredienti.

Infine, i taccù vengono impiattati e portati in tavola per essere gustati. Questo piatto semplice e gustoso è pronto per essere servito e apprezzato da chiunque lo assaggi.

Le ricette sono pubblicate quotidianamente sul Canale Ricette “Il Tarantino”.

Approfondimenti

Ricette del Convento

Ricette a Tavola con Csaba

Ricette Fatto in casa per Voi

Ricette Giusina in Cucina

Ricette Luca Pappagallo

Ricette Cucina Economica

Ricette Uno Chef in fattoria