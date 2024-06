Fatto in casa per voi: Mini pavlove

Le mini pavlove sono dei dolci deliziosi e leggeri, perfetti per concludere un pasto in modo raffinato. La preparazione di queste golose meringhe inizia con la separazione delle uova a temperatura ambiente, per ottenere un composto perfetto. Gli albumi vengono montati con l’aggiunta di succo di limone, per poi incorporare lo zucchero e l’amido di mais gradualmente. Una volta ottenuto un composto omogeneo, si procede a dare forma alle mini pavlove utilizzando una sac à poche con punta a stella. Dopo aver formato i cerchi sul fondo di una teglia foderata con carta forno, le meringhe vengono infornate a 110°C per 70 minuti, fino a quando risultano belle asciutte e croccanti.

Nel frattempo, si prepara la crema di farcitura montando la panna e aggiungendo il formaggio spalmabile fino ad ottenere una consistenza cremosa. Questa crema viene poi trasferita in una sac à poche per essere utilizzata per farcire le mini pavlove. Una volta che le meringhe si sono raffreddate, si procede a farcirle con la crema, creando un delizioso contrasto di consistenze e sapori.

Per completare la decorazione delle mini pavlove, si possono utilizzare diversi ingredienti per rendere ogni dolce unico. Una delle opzioni è decorare con scaglie di cioccolato fondente, che conferiscono un tocco di eleganza e gusto deciso. Per una variante più fruttata, si può optare per un topping all’amarena, che aggiunge freschezza e acidità alla preparazione. Se si preferisce una decorazione più colorata e leggermente acida, si possono aggiungere i frutti di bosco, che regalano un piacevole contrasto di sapori.

Infine, per chi ama sperimentare e non ha paura di osare, si può creare una mini pavlove decorata con un mix di tutte e tre le proposte, per un’esplosione di gusto e colore. In questo modo, sarà possibile soddisfare tutti i palati e sorprendere gli ospiti con una presentazione unica e accattivante. In conclusione, le mini pavlove sono un dessert versatile e facile da preparare, perfetto per chiunque voglia deliziare il palato con un dolce leggero e gustoso.

Le ricette sono pubblicate quotidianamente sul Canale Ricette "Il Tarantino".

