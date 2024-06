Fatto in casa per voi: Muffin con sorpresa al cioccolato

Per preparare i deliziosi muffin al cioccolato, iniziamo rompendo le uova in una ciotola e mescolandole con uno sbattitore elettrico. Aggiungiamo dello zucchero, del latte, dell’olio di semi di girasole e un vasetto di yogurt bianco zuccherato per rendere l’impasto morbido e cremoso. Successivamente, incorporiamo la farina poco per volta, continuando a mescolare per evitare grumi. Aggiungiamo anche del cacao amaro e mezza bustina di lievito per dolci per rendere i muffin soffici e fragranti. Una volta ottenuto un composto omogeneo, è tempo di passare alla fase successiva.

Mentre l’impasto riposa, scartiamo dodici ovetti di cioccolata e li teniamo da parte per la decorazione finale. Prepariamo la teglia da muffin inserendo i pirottini di carta e riempiamoli per metà con l’impasto al cioccolato. Inforniamo la teglia a 180 °C e lasciamo cuocere i muffin per circa 25 minuti in forno statico. Durante la cottura, i muffin si gonfieranno e raddoppieranno di volume, fino a spaccarsi leggermente al centro, ma non preoccupiamoci, la sorpresa è ancora nascosta all’interno.

Una volta cotti, lasciamo raffreddare i muffin e li sistemiamo su un’ alzatina per la presentazione. A questo punto, possiamo decorare i nostri muffin con gli ovetti di cioccolata che avevamo tenuto da parte, aggiungendo un tocco goloso e irresistibile. I muffin al cioccolato sono pronti per essere gustati e condivisi con amici e familiari. Buon appetito!

Le ricette sono pubblicate quotidianamente sul Canale Ricette “Il Tarantino”.

Approfondimenti

Ricette del Convento

Ricette a Tavola con Csaba

Ricette Fatto in casa per Voi

Ricette Giusina in Cucina

Ricette Luca Pappagallo

Ricette Cucina Economica

Ricette Uno Chef in fattoria