Fatto in casa per voi: Nuggets di pollo

Per preparare i deliziosi nuggets di pollo, iniziamo mettendo nel mixer le fette di pane per tramezzini prive della crosta e il petto di pollo tagliato a pezzetti. Aggiungiamo poi il latte e il formaggio spalmabile, regoliamo di sale e aggiungiamo un po’ di timo e scorza di limone grattugiata. Chiudiamo il mixer e azioniamolo finché otteniamo un composto simile a un paté appiccicoso.

Una volta pronto l’impasto, prendiamo un cucchiaino per dar forma ai nuggets, passandoli poi nella farina e schiacciandoli leggermente prima di disporli su un vassoio. In una ciotola, sbattiamo le uova con un pizzico di sale, succo di limone e immergiamo i nuggets prima nell’uovo e poi nel pangrattato, rimettendoli nel vassoio.

Per la cottura, scaldate l’olio in una pentola e quando è pronto, immergete i nuggets con l’aiuto di una schiumarola e girateli un paio di volte fino a quando saranno dorati uniformemente. Scolateli su carta assorbente per eliminare l’olio in eccesso e serviteli caldi in un barattolo di carta, accompagnati dalle vostre salse preferite.

I nuggets di pollo fatti in casa saranno irresistibili, croccanti fuori e morbidi dentro, perfetti per un pranzo veloce o uno snack sfizioso. La preparazione è semplice e divertente, ideale da fare anche con i bambini per coinvolgerli in cucina e farli apprezzare cibi sani e genuini.

Questi nuggets sono una valida alternativa a quelli confezionati che si trovano al supermercato, più leggeri e privi di conservanti e additivi. Potete personalizzarli a vostro piacimento, aggiungendo spezie o erbe aromatiche al composto, oppure variando le salse di accompagnamento per renderli ancora più gustosi.

La panatura croccante e dorata renderà i nuggets irresistibili al primo morso, perfetti da gustare da soli o in abbinamento con patatine fritte o insalata per un pasto completo e bilanciato. Potete conservarli in frigorifero per qualche giorno e riscaldarli in forno per mantenerne la croccantezza.

Provate a preparare i vostri nuggets di pollo fatti in casa e stupite tutti con il loro sapore autentico e genuino, che conquisterà grandi e piccini. Una volta assaggiati, non potrete più farne a meno e vi ritroverete a prepararli spesso per un pranzo veloce o una cena informale con amici e parenti.

In conclusione, i nuggets di pollo homemade sono un piatto semplice, ma davvero delizioso, che conquisterà il palato di chiunque li assaggi. Preparate una grande quantità perché spariranno in un batter d’occhio e vi ritroverete a ricevere solo complimenti per la vostra abilità culinaria. Buon appetito!

