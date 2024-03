Fatto in casa per voi: pane delle scimmie

La ricetta per preparare la ciambella dolce inizia mescolando la farina e il lievito di birra disidratato in una ciotola. In un’altra ciotola, si rompe l’uovo e si unisce lo zucchero, aggiungendo poi il miele e mescolando il tutto con una forchetta. Successivamente si aggiunge l’acqua, il latte tiepido e il burro sciolto, continuando a mescolare e aggiungendo la farina poco alla volta. Una volta che l’impasto diventa sodo, si lavora con le mani e si continua a lavorarlo sul piano fino a ottenere una consistenza omogenea.

Dopo aver ottenuto l’impasto, si mette a lievitare in una ciotola infarinata e coperta da pellicola, fino al raddoppio del volume, che richiederà circa due ore. Nel frattempo, si prepara la salsa dolce unendo al burro fuso lo zucchero di canna, mezzo cucchiaino di cannella e l’uvetta, mescolando bene il tutto. Una volta lievitato, si riprende l’impasto e si formano delle palline grandi circa come una noce, passandole nella salsa dolce preparata in precedenza.

Le palline vengono sistemate all’interno di una teglia a ciambella imburrata e infarinata, e si lasciano lievitare di nuovo per una mezz’oretta. Infine, si inforna il dolce in un forno preriscaldato ventilato a 170°C per 30-35 minuti, oppure in forno statico a 180°C. Una volta cotto, il dolce verrà sfornato e potrà essere gustato.

La preparazione di questa ciambella dolce richiede pazienza e precisione, in quanto ogni passaggio è fondamentale per ottenere un risultato finale perfetto. L’impasto, una volta lavorato con cura, dovrà lievitare fino al raddoppio del volume per garantire una consistenza soffice e leggera al dolce. La salsa dolce preparata con burro fuso, zucchero di canna, cannella e uvetta conferirà un sapore ricco e avvolgente alle palline di impasto, che verranno successivamente disposte nella teglia a ciambella per lievitare ulteriormente.

L’attesa durante la lievitazione è un momento cruciale per permettere al dolce di prendere forma e di sviluppare tutto il suo sapore. Una volta infornata, la ciambella dolce cuocerà lentamente fino a raggiungere una doratura perfetta e una consistenza morbida e fragrante. Il profumo che si diffonderà in cucina sarà invitante e goloso, preparando i commensali a gustare un dolce squisito e irresistibile.

In conclusione, la ciambella dolce è un dessert che richiede tempo e dedizione, ma il risultato finale ripagherà ampiamente gli sforzi. Perfetta da servire a colazione o a merenda, questa delizia dolce conquisterà il palato di chiunque la assaggi, regalando un momento di dolcezza e piacere in ogni morso. Provate a prepararla seguendo passo dopo passo questa ricetta dettagliata e deliziosa, e lasciatevi conquistare dalla bontà di una ciambella fatta in casa, preparata con amore e passione. Buon appetito!

Le ricette sono pubblicate quotidianamente sul Canale Ricette “Il Tarantino”.

