Fatto in casa per voi: Paninetti per hamburger

Il procedimento per preparare dei deliziosi panini in casa è piuttosto semplice e richiede pochi ingredienti di base. Per iniziare, è necessario mescolare la farina, il lievito di birra e lo zucchero in una ciotola, assicurandosi di amalgamare bene tutti gli ingredienti. In un’altra ciotola, invece, si dovrà versare l’acqua tiepida, lo yogurt a temperatura ambiente, l’olio, lo zucchero e il sale, mescolando il tutto con una forchetta fino a ottenere un composto omogeneo.

Una volta pronti entrambi gli impasti liquido e solido, si dovrà procedere con l’incorporazione delle polveri nella parte liquida, aggiungendo poco per volta la farina e mescolando con cura. Inizialmente si potrà aiutare con la forchetta, ma una volta che l’impasto comincia a diventare più consistente, sarà necessario trasferirlo sul tavolo e continuare a lavorarlo a mano. L’obiettivo è ottenere un panetto morbido ed elastico, che dovrà essere poi messo in una ciotola, coperto con della pellicola e lasciato lievitare per almeno due ore, o comunque fino a quando non avrà raddoppiato il suo volume.

Una volta che l’impasto sarà lievitato, sarà il momento di dividerlo in 12 pezzi da circa 90 grammi ciascuno. Ogni porzione di impasto dovrà essere lavorata per formare dei paninetti rotondi, che verranno poi disposti sulla placca del forno ben distanziati fra loro. A questo punto, sarà necessario lasciarli lievitare nuovamente per circa 20 minuti, in modo che possano prendere forma.

Prima di infornare i panini, si dovrà spennellarli con un po’ di rosso d’uovo e spolverizzarli con i semi di sesamo, che conferiranno loro un sapore unico e croccante. I panini dovranno essere cotti in forno statico preriscaldato a 180°C, oppure in forno ventilato a 170°C, per circa 25 minuti, fino a quando non risulteranno dorati e fragranti. Una volta cotti, sarà necessario lasciarli leggermente raffreddare prima di poterli farcire a piacere, magari con salumi, formaggi o verdure.

In conclusione, preparare dei panini in casa è un’operazione piuttosto semplice che richiede pochi ingredienti e un po’ di pazienza per la fase di lievitazione. Seguendo attentamente le istruzioni e lavorando con cura gli impasti, sarà possibile ottenere dei panini soffici e gustosi, perfetti da gustare in qualsiasi momento della giornata. Imparare a preparare il pane in casa è un’ottima abilità da possedere, che permette di personalizzare i propri prodotti e di assaporare il gusto autentico del pane appena sfornato.

Le ricette sono pubblicate quotidianamente sul Canale Ricette “Il Tarantino”.

Approfondimenti

Ricette del Convento

Ricette a Tavola con Csaba

Ricette Fatto in casa per Voi

Ricette Giusina in Cucina

Ricette Luca Pappagallo

Ricette Cucina Economica

Ricette Uno Chef in fattoria