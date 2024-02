Fatto in casa per voi: parmigiana bianca di zucchine

La ricetta che sto per descrivere è quella della parmigiana di zucchine, un piatto gustoso e saporito che farà felici tutti i commensali. Per iniziare, bisogna affettare le zucchine dello spessore di circa mezzo centimetro e disporle su una placca foderata con carta forno. Dopo averle salate e condite con un filo d’olio d’oliva, vanno infornate a 190 °C per 15 minuti se si utilizza il forno statico, oppure a 180 °C se si opta per il forno ventilato.

Una volta che le zucchine sono in forno, è il momento di preparare gli altri ingredienti per la parmigiana. Bisogna quindi realizzare la besciamella, tagliare a dadini la mozzarella e il prosciutto cotto, grattugiare il parmigiano e preparare il pangrattato. Quest’ultimo servirà per assorbire l’acqua che le zucchine rilasceranno durante la cottura.

Quando tutti gli ingredienti sono pronti, si può iniziare a comporre la parmigiana. Si prende una pirofila da forno e si spalma uno strato di besciamella sul fondo, cospargendolo con il pangrattato. Si comincia poi a sistemare le zucchine formando il primo strato, che verrà ricoperto con besciamella, parmigiano, prosciutto cotto, mozzarella e pangrattato.

Si procede in questo modo alternando strati di zucchine e ingredienti fino a esaurire tutte le quantità a disposizione. Per l’ultimo strato, si consiglia di mettere solo besciamella e parmigiano. Una volta completata la preparazione, la parmigiana va infornata e lasciata cuocere per 30-35 minuti a 190 °C se si utilizza il forno statico, oppure a 180 °C se si opta per il forno ventilato.

Al termine della cottura, la superficie della parmigiana sarà gratinata e leggermente croccante, pronta per essere gustata e apprezzata da tutti i commensali. Questo piatto è perfetto da servire come secondo piatto in una cena conviviale o come piatto unico in un pranzo estivo. La sua bontà e la sua semplicità di preparazione lo rendono una scelta ideale per soddisfare i gusti di grandi e piccoli.

In conclusione, la parmigiana di zucchine è un piatto che unisce la leggerezza e la freschezza delle verdure con il sapore avvolgente della besciamella e del formaggio, creando un mix di sapori che conquisterà tutti i palati. Provate a prepararla seguendo i passaggi descritti e sarete sicuramente premiati con un successo culinario indiscutibile. Buon appetito!

