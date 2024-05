Fatto in casa per voi: Pasta al pesto di carote

Per preparare questa pasta, si inizia con la preparazione del pesto di carote. Si pelano le carote e si tagliano a pezzettini, mettendole poi in un tritatutto. Si aggiunge dell’olio extravergine d’oliva e si frulla il tutto. Successivamente, si uniscono le mandorle e il formaggio grattugiato, frullando di nuovo per ottenere una consistenza omogenea. Per dare un tocco di profumo, si aggiunge anche un po’ di rosmarino e si frulla bene il composto.

Una volta pronto il pesto, si mette a scaldare l’acqua per la pasta. Quando l’acqua bolle, si sala e si aggiungono gli spaghetti per cuocerli al dente. Nel frattempo, si versa dell’olio in una padella e si fa soffriggere la pancetta affumicata fino a quando risulta ben dorata. A questo punto, si spegne il fuoco e si aggiunge il pesto preparato in precedenza alla pancetta.

Una volta che gli spaghetti sono cotti al dente, si scolano direttamente nella padella con il condimento, per poterli ripassare insieme. Si aggiunge un po’ di acqua di cottura della pasta e si mescola bene il tutto per amalgamare i sapori.

Questa pasta è un piatto ricco di gusto e semplice da preparare. Il pesto di carote aggiunge una nota dolce e colorata al piatto, mentre la pancetta affumicata conferisce un sapore intenso e avvolgente. La consistenza cremosa del pesto si sposa alla perfezione con la pasta al dente, creando un piatto equilibrato e appagante per il palato.

La preparazione di questo piatto richiede pochi passaggi, ma è importante seguire attentamente le istruzioni per ottenere un risultato perfetto. La scelta di ingredienti di qualità, come le carote fresche e le mandorle, contribuisce a dare al piatto un sapore genuino e autentico.

In conclusione, questa pasta con pesto di carote e pancetta affumicata è un piatto che saprà conquistare tutti con la sua semplicità e il suo sapore unico. Ideale da preparare per un pranzo o una cena speciale, questa ricetta si presta a essere personalizzata secondo i propri gusti e le proprie preferenze. Buon appetito!

Le ricette sono pubblicate quotidianamente sul Canale Ricette “Il Tarantino”.

