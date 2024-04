Fatto in casa per voi: Pollo alle mandorle

Il pollo alle mandorle è un piatto gustoso e semplice da preparare. Per iniziare, bisogna infarinare i bocconcini di pollo e farli rosolare in una padella con un po’ d’olio di semi. Nel frattempo, è possibile tostare le mandorle in una padella separata e una volta pronte, metterle da parte in una ciotolina.

Successivamente, nella stessa padella utilizzata per le mandorle, si può far rosolare la cipolla con un po’ di zenzero grattugiato. Una volta che la cipolla sarà dorata, è il momento di aggiungere i bocconcini di pollo infarinati e farli rosolare bene. Quando la farina si sarà asciugata, è necessario aggiungere dell’acqua e della salsa di soia, mescolando bene il tutto e chiudendo con il coperchio.

Lasciare cuocere il pollo alle mandorle per circa 4-5 minuti, mescolando di tanto in tanto per assicurarsi che il piatto sia ben cotto e saporito. Infine, aggiungere le mandorle tostate, mescolare ancora una volta e impiattare il tutto. Per una presentazione più accattivante, è possibile disporre dell’erba cipollina tritata sopra il pollo alle mandorle prima di servirlo.

Questo piatto è perfetto da gustare in qualsiasi occasione, dalla cena in famiglia a un pranzo veloce tra amici. La combinazione di pollo tenero, mandorle croccanti e salsa di soia aromatica lo rende un piatto apprezzato da grandi e piccini. Inoltre, la semplicità della preparazione lo rende un’ottima scelta anche per chi non ha molta esperienza ai fornelli.

Il pollo alle mandorle è un piatto che si presta a variazioni e personalizzazioni, in base ai gusti personali e agli ingredienti disponibili in dispensa. Si possono aggiungere verdure come peperoni, carote o zucchine per arricchire il piatto di colore e sapore, oppure si può giocare con le spezie per dare una nota piccante o più intensa al piatto.

Inoltre, il pollo alle mandorle è un piatto che si presta bene anche per essere preparato in anticipo e riscaldato al momento di servire. In questo modo, si può organizzare con anticipo un pranzo o una cena senza dover passare troppo tempo in cucina.

Insomma, il pollo alle mandorle è una ricetta versatile, gustosa e adatta a molteplici occasioni. Provala e conquisterà il palato di tutti i commensali con la sua bontà e semplicità. Buon appetito!

Le ricette sono pubblicate quotidianamente sul Canale Ricette “Il Tarantino”.

