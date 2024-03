Fatto in casa per voi: polpette di ricotta ai funghi

In una ciotola, mescolare insieme la ricotta, l’uovo, il parmigiano grattugiato e il prezzemolo tritato, aggiungendo un pizzico di sale per dare sapore alla preparazione. Successivamente, unire il pan grattato poco per volta, continuando a mescolare per ottenere un composto omogeneo e ben amalgamato.

Successivamente, preparare una ciotola con la farina e dare forma alle polpette, infarinandole accuratamente e disponendole su un piatto in attesa della cottura. In una padella, far soffriggere l’aglio con un filo d’olio d’oliva per creare una base aromatica per il piatto.

Aggiungere i funghi champignon affettati e il mix di funghi porcini alla padella, salare a piacere e mescolare bene per distribuire i sapori. Lasciare cuocere con il coperchio per consentire ai funghi di rilasciare i loro succhi e amalgamarsi con gli altri ingredienti.

Una volta che i funghi sono appassiti, aggiungere le polpette alla padella e continuare la cottura per altri 10 minuti, girandole di tanto in tanto per garantire una cottura uniforme e una distribuzione equa dei sapori. A metà cottura, aggiungere mezzo bicchiere di latte per creare una deliziosa crema che avvolgerà le polpette e i funghi.

Infine, servire le polpette di ricotta ai funghi ancora calde, presentandole su un piatto da portata e guarnendo con un tocco di prezzemolo fresco tritato per una presentazione accattivante e un aroma fresco. Questo piatto è ideale da gustare come secondo piatto in un pranzo o una cena speciale, accompagnato da contorni leggeri o una fresca insalata mista. La cremosità della ricotta si sposa alla perfezione con la consistenza morbida dei funghi, creando un contrasto di sapori che delizierà il palato di chiunque lo assaggi.

Le ricette sono pubblicate quotidianamente sul Canale Ricette “Il Tarantino”.

