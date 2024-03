Fatto in casa per voi: red velvet furba

La ricetta della torta furba Red Velvet prevede alcune fasi di preparazione abbastanza semplici ma che richiedono attenzione e precisione. Innanzitutto, si inizia preparando un finto latticello mescolando yogurt bianco, latte e succo di limone fino a ottenere un liquido omogeneo. Questo composto sarà utilizzato in seguito nella preparazione del Pan di Spagna.

Successivamente si passa alla preparazione del Pan di Spagna. In una ciotola vengono messe le uova, lo zucchero, l’olio, il latticello, la farina, il cacao amaro, l’estratto di vaniglia e il colorante rosso in gel. Una volta mescolati tutti gli ingredienti, si aggiunge un cucchiaio di aceto e un cucchiaino di bicarbonato per favorire la lievitazione dell’impasto. Questo viene poi versato in una teglia quadrata foderata con carta forno e infornato a 180 °C per 15-20 minuti in forno statico o a 170 °C in forno ventilato.

Una volta cotto, il Pan di Spagna va sfornato e lasciato raffreddare. Nel frattempo si prepara la crema al formaggio, mescolando mascarpone, panna zuccherata e estratto di vaniglia fino a ottenere una consistenza soffice e montata.

A questo punto si passa all’assemblaggio della torta. Il Pan di Spagna freddo viene tagliato in 4 quadrati uguali e alternati con strati di crema al formaggio. Alla fine, si ricopre l’intera torta con la crema rimasta e si livella bene la superficie con una spatola.

Per decorare la torta si possono fare delle righe sulla superficie utilizzando un pettine per dolci, oppure si possono aggiungere decorazioni a piacere. Una volta completata la decorazione, la torta furba Red Velvet è pronta per essere gustata.

In conclusione, la preparazione di questa torta richiede un po’ di pazienza e attenzione, ma il risultato finale è sicuramente soddisfacente. La combinazione del Pan di Spagna soffice e della crema al formaggio cremosa rende questa torta un dessert perfetto per occasioni speciali o per deliziare gli ospiti con un dolce raffinato e goloso. Buon appetito!

Le ricette sono pubblicate quotidianamente sul Canale Ricette “Il Tarantino”.

